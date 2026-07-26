Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Luka Vildoza potpisao za Partizan

Košarkaški klub Partizan je potvrdio najnovije pojačanje u svojim redovima. To je argentinski košarkaš Luka Vildoza, koji stiže u klub poslije sezone u Virtusu iz Bolonje, a, ovaj transfer je pomalo i uzburkao javnost pošto je on nastupao za Crvenu zvezdu.

Luka Vildoza je u Zvezdi postao miljenik navijača, voleli su ga svi, pogotovo zbog onog mjeseca kad je postao i MVP mjeseca, a onda je igrao za Panatinaikos, Olimpijakos i na kraju Virtus iz Bolonje, gdje je imao solidnu sezonu.

Jasno je da Vildoza ne pruža partije kao ranije, da se nešto desilo kod njega, ali je sigurno da može biti od koristi u crno-bijelom.

Inače, Luka Vildoza neće imati ni veliku platu u ekipi Partizana, jer kako piše Telesport, on je dobio 750.000 evra za prvu sezonu, te 800.000 za drugih godinu dana (ako ostane u Beogradu).

U poređenju sa današnjim cenama i tržištem, to uopšte nije veliki novac koji bi mogao višestruko da se isplati Partizanu.

(Telegraf)