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U Francuskoj i Španiji evakuisano više od 325.000 ljudi

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ATV redakcija
26.07.2026 21:23

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Евакуисани су смјештени у Изложбеном центру Бордо у Бордоу, Француска, након што су морали да напусте своје домове ван града због бијеснећих пожара, у недјељу, 26. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Caroline Blumberg

Francuska i Španija bore se s velikim šumskim požarima koji danima haraju jugozapadom Francuske i centralnim dijelom Španije, a iz ugroženih područja evakuisano je više od 325.000 ljudi.

Vlasti u Francuskoj navode da se veliki požar u blizini Bordoa ponaša nepredvidivo, dok zvaničnici u Španiji upozoravaju na teške sate u borbi s vatrom kod Madrida i na drugim žarištima. Požari koji gore danima ubrajaju se među najteže koje su dvije zemlje zabilježile u mirnodopsko vrijeme.

Francuski Nacionalni savez vatrogasaca saopštio je da je glavni požar izazvao dosad nezabilježen pirokumulonimbus, ogroman vatreni oblak koji stvara vlastite vjetrove i nosi munje koje mogu izazvati nova žarišta.

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Portparol saveza Erik Brokardi opisao je situaciju riječima: "To je scenarij David protiv Golijata. Ideja je da ćemo u nekom trenutku pronaći slabu tačku i tamo udariti.”

Francuski predsjednik Emanuel Makron za poned‌jeljak ujutro sazvao je krizni sastanak vlade na kojem će se razgovarati o odgovoru na požare.

U Španiji su zvaničnici izrazili određeni optimizam i naveli da počinju stavljati pod kontrolu dio požara, ali se tokom vikenda otvorio novi vatreni front kod istočnog obalnog grada Valensije, zbog čega je dodatnih 15.000 ljudi moralo napustiti svoje domove.

(Kliks)

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požar

Španija

evakuacija

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