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Još jedan planinar poginuo na Elbrusu, Rusija pokreće krivičnu istragu

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Slaviša Đurković
26.07.2026 19:59

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Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.
Foto: pexels/ Эlen Proйs

Još jedan planinar je poginuo tokom penjanja na Elbrus, saopštio je Istražni komitet Ruske Federacije za Kabardino-Balkariju.

Prema agenciji, 26. jula 2026. godine, grupa od dvije osobe, koja se nalazila na nadmorskoj visini od 5.300 metara, zatražila je pomoć.

„Jedan od planinara je poginuo, drugog su evakuisali spasioci“, saopštio je Istražni komitet.

Prema Telegram kanalu Baza, turisti iz Stavropolja i Tulske oblasti su tražili pomoć, ali dok su spasioci stigli do njih, jedan je već preminuo od hipotermije. Drugi je spušten niz planinu i trenutno ga ljekari liječe. Tijelo preminulog ostaje na planini i ne može se izvući zbog vremenskih uslova.

Јелена Симовић

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Ovo je sedma osoba koja je preminula tokom penjanja na Elbrus u protekloj nedjelji. Prošlog vikenda, jedanaestogodišnje dijete je preminulo tokom penjanja na planinu, a njegov otac je povrijeđen.

Detalje o tragediji na Elbrusu možete čitati na oznaci "Planinari iz BiH na Elbrusu"

Ranije danas, petoro planinara iz BiH nastradalo je usred nevremena. Spasioci su zbog otežanih vremenskih uslova tek kasnije uspjeli da pronađu preostale tri žrtve.

U ekspediciji koju je činilo sedam planinara preživjelo je samo dvoje. Jedan od njih uspio je samostalno da se spusti sa planine i pozove pomoć, dok su drugog pronašli spasioci. Oboje su prevezeni u bolnicu radi ljekarskog pregleda.

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Spasioci su prethodno pronašli tijela dvoje planinara na oko 5.350.

Ruske vlasti pokrenule krivični postupak nakon pogibije

U vezi sa smrću planinara pokrenut je krivični postupak prema članu 109. stav 3. Krivičnog zakona Ruske Federacije, koji se odnosi na prouzrokovanje smrti iz nehata dvjema ili više osoba.

Prema navodima ruskih istražnih organa, spasioci su pronašli tijela još trojice članova grupe bh. planinara koji su stradali na sedlu Elbrusa.

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Podsjetimo, u večernjim satima 25. jula spasilačkim službama upućen je poziv za pomoć od registrovane grupe od sedam planinara iz Bosne i Hercegovine, koji se nisu mogli samostalno spustiti sa sedla planine Elbrus.

U jutarnjim satima 26. jula pripadnici ruskog Ministarstva za vanredne situacije uspjeli su pronaći i spasiti dvojicu članova grupe.

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