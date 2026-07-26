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Minić: Svako selo u Srpskoj zaslužuje što bolju infrastrukturu

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 21:20

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Минић: Свако село у Српској заслужује што бољу инфраструктуру
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da svako selo u Srpskoj zaslužuje da ima što bolju infrastrukturu, što potvrđuje i danas otvoreni novi Društveni dom u Gornjim Srđevićima kod Srpca.

"Ovo je dom izgrađen je pretežno sredstvima Vlade Srpske. Mnogi mještani su iskazali potrebu za ovim objektom", rekao je Minić novinarima u Gornjim Srđevićima, gdje je sa načelnikom Srpca Mlađanom Dragosavljevićem otvorio novi objekat Društvenog doma.

On je obećao da će biti ispunjen zahtjev mještana Srđevića da dobiju novi put kojim će na najbolji način biti povezani sa auto-putem "9. januar".

Minić je pozvao ljude porijeklom iz Republike Srpske i Srpca da razmisle o povratku u svoja rodna mjesta, dodajući da će im biti data podrška da posluju i rade na ovom području.

Dragosavljević je rekao da je novi objekat Društvenog doma, koji je koštao oko 400.000 KM, najljepši i najfunkcionalniji na području ove opštine, prenosi Srna.

"On je rezultat upornosti mještana, ali i podrške V+lade Srpske. Ovaj dom će unaprijediti kvalitet života u ovom srbačkom naselju, a cilj je zadržati mlade u Srpcu", rekao je Dragosavljević.

Ministar finansija Srpske Zora Vidović izrazila je zadovoljstvo što će ovaj dom služiti dobrim ljudima i mladima da ostanu na ovom području.

Минић Србац

Republika Srpska

Minić otvorio novi objekat Društvenog doma u Gornjim Srđevićima kod Srpca

"Moramo i u narednom periodu voditi računa da se ovdje radi i gradi", rekla je Vidovićeva.

Živko Todorović iz Srđevića istakao je da će novi dom biti mjesto okupljanja svih mještana.

Društveni dom u Gornjim Srđevićima, ukupne površine oko 300 metara kvadratnih, izgrađen je sredstvima Vlade Republike Srpske i uz podršku opštine Srbac.

Osim glavne sale, objekat sadrži prostorije za ambulantu i rad mjesne kancelarije, a pored njega je formiran i sportsko-rekreativno-terapijski centar.

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Tagovi :

Savo Minić

Republika Srpska

Srbac

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