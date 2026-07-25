Dan opštine Čelinac: Denis Bojić i "Putevi Srpske" dobitnici najvišeg opštinskog priznanja

Direktoru Memorijalnog centra Republike Srpske Denisu Bojiću večeras je uručena Plaketa opštine Čelinac za izuzetan doprinos očuvanju kulture sjećanja, razvoju dokumentarnog stvaralaštva i dostojnom predstavljanju i promociji ove lokalne zajednice.

Na svečanoj sjednici Skupštine opštine, povodom Dana i krsne slave opštine - Sabora Svetog arhangela Gavrila, plakete kao najveće opštinsko priznanje uručene su i preduzeću "Putevi Republike Srpske" i manastiru Stuplje.

Dan opštine Čelinac

Svečanoj sjednici prisustvovali su premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, te predstavnici političkog i javnog života Srpske.

Dan opštine Čelinac

Bojić je zahvalio na dodjeljenom priznanju, ističući da je to obaveza kako za njega lično, tako i za Memorijalni centar.

"Želim da se zahvalim i Velinku Trbiću na mogućnosti da realizujemo njegovu priču. Riječ je o najtežem vojnom invalidu Republike Srpske. Čelinac može biti ponosan što je jedna takva ljudska veličina iz ovog mjesta", rekao je Bojić novinarima.

Dan opštine Čelinac

On je zahvalio i porodicama svih poginulih i nestalih boraca i civila sa područja Čelinca koji su podijelili svoje priče i trajno ih pohranili u bazu podataka Memorijalnog centra Republike Srpske.

"To je samo početak ogromnog posla koji nas očekuje. Čelinac je pokazao odgovornost i spremnost da učestvuje u važnom projektu, a na nama je kao instituciji od nacionalnog značaja da nastavimo u pravcu povjerenja koje nam je pruženo", rekao je Bojić.

Vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković zahvalio je načelniku opštine i odbornicima što su prepoznali da ovo preduzeće aktivno investira ne samo u putnu infrastrukturu u ovoj lokalnoj zajednici, već širom Srpske.

"Ovo priznanje nam znači, ali nas i obavezuje da nastavimo da radimo što jače i bolje zajedno sa Vladom", rekao je Janković.

On je istakao da će u putnu infrastrukturu u naredne četiri godine biti investirano 500 miliona KM.

"Na toj mapi se nalazi i Čelinac sa rehabilitacijom magistralnog puta Banjaluka - Čelinac - Kotor Varoš, ali i sa kapitalnim projektom izgradnje zaobilaznice", rekao je Janković.

Zahvalnice opštine Čelinac dodijeljene su, između ostalih, Klubu aikido samoodbrane "Vukovi" Branešci, pomoćniku ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milanu Latinoviću, kao i Srednjoškolskom centru "Čelinac".