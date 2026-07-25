Vrijeme stalo u Šamcu: Više od 100 oldtajmera oduševilo posjetioce

Autor:ATV redakcija
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Na gradskom trgu u Šamcu danas je održana manifestacija "Međunarodni susret oldtajmera" na kojoj je predstavljeno više od 100 vozila.
Manifestaciju organizuje Udruženje ljubitelja starovremenskih vozila "Old Šamac tajmers", u saradnji sa opštinom Šamac.
"Susret oldtajmera" otvorio je predsjednik Skupštine opštine Šamac Simo Varadinović, koji je izrazio nadu da će ova manifestacija postati tradicionalna i da će je opština i dalje sponzorisati.
"Nadam se da će Šamac postati prepoznatljiv u regionu po suretu oldtajmera", rekao je Varadinović.
Predsjednik Udruženja ljubitelja starovremenskih vozila "Old Šamac tajmers" Željko Jerinić rekao je Srni da na skupu u Šamcu učestvuju vlasnici oldtajmera iz cijele bivše Jugoslavije.
Nakon okupljanja vozila na gradskom trgu uslijedio je defile ulicama opštine.
"Međunarodni susret oldtajmera" organizovan je u Šamcu drugi put u okviru manifestacije "Šamačko ljeto", prenosi Srna.
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