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Vrijeme stalo u Šamcu: Više od 100 oldtajmera oduševilo posjetioce

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 18:16

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Олдтајмери Шабац дефиле 2026.
Foto: Srna

Na gradskom trgu u Šamcu danas je održana manifestacija "Međunarodni susret oldtajmera" na kojoj je predstavljeno više od 100 vozila.

Manifestaciju organizuje Udruženje ljubitelja starovremenskih vozila "Old Šamac tajmers", u saradnji sa opštinom Šamac.

"Susret oldtajmera" otvorio je predsjednik Skupštine opštine Šamac Simo Varadinović, koji je izrazio nadu da će ova manifestacija postati tradicionalna i da će je opština i dalje sponzorisati.

"Nadam se da će Šamac postati prepoznatljiv u regionu po suretu oldtajmera", rekao je Varadinović.

Predsjednik Udruženja ljubitelja starovremenskih vozila "Old Šamac tajmers" Željko Jerinić rekao je Srni da na skupu u Šamcu učestvuju vlasnici oldtajmera iz cijele bivše Jugoslavije.

Nakon okupljanja vozila na gradskom trgu uslijedio je defile ulicama opštine.

"Međunarodni susret oldtajmera" organizovan je u Šamcu drugi put u okviru manifestacije "Šamačko ljeto", prenosi Srna.

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Tagovi :

oldtajmeri

defile

Šabac

Međunarodni susret oldtajmera

manifestacija

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