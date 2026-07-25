Vrijeme stalo u Šamcu: Više od 100 oldtajmera oduševilo posjetioce

Na gradskom trgu u Šamcu danas je održana manifestacija "Međunarodni susret oldtajmera" na kojoj je predstavljeno više od 100 vozila.

Manifestaciju organizuje Udruženje ljubitelja starovremenskih vozila "Old Šamac tajmers", u saradnji sa opštinom Šamac.

"Susret oldtajmera" otvorio je predsjednik Skupštine opštine Šamac Simo Varadinović, koji je izrazio nadu da će ova manifestacija postati tradicionalna i da će je opština i dalje sponzorisati.

"Nadam se da će Šamac postati prepoznatljiv u regionu po suretu oldtajmera", rekao je Varadinović.

Predsjednik Udruženja ljubitelja starovremenskih vozila "Old Šamac tajmers" Željko Jerinić rekao je Srni da na skupu u Šamcu učestvuju vlasnici oldtajmera iz cijele bivše Jugoslavije.

Nakon okupljanja vozila na gradskom trgu uslijedio je defile ulicama opštine.

"Međunarodni susret oldtajmera" organizovan je u Šamcu drugi put u okviru manifestacije "Šamačko ljeto", prenosi Srna.