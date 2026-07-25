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Džipijada na Štrbini okupila ljubitelje of-rouda iz Srpske i regiona

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 17:38

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Џипијада 2026. "Дани Шипова"
Foto: Srna

Džipijada na Štrbini kod Mrkonjić Grada okupila je stotinjak učesnika iz Republike Srpske i Federacije BiH od kojih je određen broj nastupio u takmičarskom dijelu.

U okviru džipijade organizovana je prvenstvena of-roud trka, čiji je organizator Auto-klub "Četiri puta četiri" iz Šipova.

Predsjednik Sportskog auto i karting saveza Republike Srpske Saša Vujasin rekao je da je ovo bila treća trka iz njihovog kalendara takmičenja.

Prema njegovim riječima, učesnici trke krenuli su iz Šipova stazom koja vodi preko planine Lisine, nakon čega su stigli na Štrbinu kod Mrkonjić Grada.

On je rekao da, osim takmičarske klase, postoji i turist klasa čiji su učesnici iz Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Rumunije i drugih zemalja.

Vujasin je naveo da je posljednje tri godine trka memorijalnog karaktera, posvećena tragično preminulom predsjedniku Auto-kluba "Četiri puta četiri" Daliboru Zeljkoviću Kruški.

Trka terenskih vozila organizuje se u okviru manifestacije "Dani Šipova", prenosi Srna.

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Tagovi :

Džipijada

Dani Šipova

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

manifestacija

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