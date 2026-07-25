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Krvoproliće u ljetovalištu: Poginulo 11 ljudi, među njima i djeca

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 18:31

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Крвопролиће у љетовалишту: Погинуло 11 људи, међу њима и дјеца
Foto: Tanjug/AP/Investigative Committee of Moscow

U noćnom ukrajinskom napadu na odmaralište u dijelu Zaporoške oblasti pod ruskom kontrolom poginulo je 11 osoba, među kojima je četvoro djece, saopštile su ruske vlasti.

Moskva je u subotu optužila Kijev da je namjerno gađao civile. Ukrajina za sada nije komentarisala ove navode.

Guverner Zaporoške oblasti kojeg je postavila Rusija, Jevgenij Balicki, izjavio je da je u napadu na turističko naselje Kirilivka ranjeno još 16 ljudi.

"Neprijatelj je video i razumio koga gađa", napisao je Balicki na Telegramu.

Ukrajinski udari na rusku energetsku infrastrukturu

Ukrajina je u subotu saopštila da su njeni dronovi pogodili rusku naftnu platformu u Kaspijskom moru i rafineriju u Sibiru. Istovremeno, i Kijev i Moskva potvrdili su napade na brodove za koje tvrde da prevoze vojni teret.

Pogođeni energetski objekti nalaze se više od 700, odnosno 2.000 kilometara od ukrajinske teritorije. Ovi napadi potvrđuju sve veći domet ukrajinske kampanje dronovima dugog dometa, čiji je cilj da oslabi ruske vojne kapacitete i izvrši pritisak na Kremlj uoči eventualnih mirovnih pregovora.

Služba bezbjednosti Ukrajine (SBU) saopštila je da je pogođena naftna platforma Filanovski, koja je u vlasništvu kompanije Lukoil.

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Ukrajina

Rusija

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