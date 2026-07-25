Orban je u prvom većem javnom nastupu nakon poraza na izborima u aprilu rekao svojim pristalicama u rumunskom gradu Baile Tušnad da Fides mora da djeluje na potpuno drugačiji način i da služi nacionalnom otporu.

On je dodao da nova Vlada želi da eliminiše svu opoziciju i da nije kompetentna da upravlja zemljom.

Orban je dodao da Vlada već na jesen neće uspjeti da prevaziđe krizu koju će, prema njegovim riječima, pokrenuti visoke cijene energenata i nestašice, prenijela je agencija DPA.

On je rekao da njegova stranka tada mora podržati grupe i organizacije ljudi koji vole slobodu.

"Fides trenutno ne funkcioniše kao stranka, već kao servisni centar, inkubator i rasadnik", izjavio je bivši mađarski premijer.

U prvim sedmicama svog mandata, Mađar i njegova centristička partija Tisa usvojili su ustavne amandmane i zakone koji znatno smanjuju šanse da se Orbanova stranka vrati na vlast.

Ubuduće niko ne može biti premijer više od dva puta niti poslanik u parlamentu više od tri mandata.

Budimpešta je bila dužna da stavi veto na novi paket sankcija Moskvi

Mađarska je bila dužna da stavio veto na 21. paket sankcija EU, kojim se zabranjuje uvoz ruskih energenata u Evropu, izjavio je bivši mađarski premijer Viktor Orban.

"Budimpešta zainteresovana za uvoz nafte i gasa iz Rusije, zbog čega je bila u obavezi da stavi veto. Ne zbog interesa Rusije, već zbog interesa Mađarske", rekao je Orban.

On je naveo da su Mađarsku optuživali da zastupa interese Rusije, prenose RIA Novosti.

"Ta laž je bila uspješna, ali je istina upravo suprotna - mi smo branili svoje interese. Mađarskoj su bili potrebni, a i danas su joj potrebni, nafta i gas iz Rusije. To je u interesu Mađarske", poručio je Orban u godišnjem govoru u rumunskom gradu Baile Tušnad.