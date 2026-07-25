Stiglo upozorenje: Pukla veza između Vašingtona i Kijeva?

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa uputila je zvanično upozorenje Ukrajini da obustavi napade na brodove u Crnom moru koji nisu ruski, objavio je „Kijiv post“.

Prema navodima američkih medija, diplomatska poruka Kijevu uslijedila je poslije sastanka izvršnog direktora kompanije „Ševron“ Majka Virta i drugih čelnika naftne industrije sa visokim zvaničnicima administracije predsjednika Donalda Trampa.

Na sastanku je zatražena dodatna zaštita poslovanja američkih energetskih kompanija u Kazahstanu.

Povod za reakciju Vašingtona bili su ukrajinski napadi dronovima na četiri tankera u blizini ruske crnomorske luke Novorosijsk, pri čemu je jedan od pogođenih brodova bio iznajmljen upravo od strane kompanije „Ševron“, prenosi b92.

Američki zvaničnik potvrdio je za „Volstrit džurnal“ da je administracija nakon tih događaja uputila zvanično upozorenje Ukrajini, u kojem je naglašeno da su napadi na brodove koji nisu ruski neprihvatljivi.

Istovremeno je istaknuto da administracija smatra Kaspijski naftni konzorcijum (CPC) ključnim pravcem za transport nafte iz Kazahstana ka evropskim tržištima, kao i važnom alternativom ruskim energetskim izvorima.

Inače, luka Novorosijsk predstavlja glavno izvozno čvorište za naftu koja stiže Kaspijskim naftnim vodom, kroz koji prolazi oko dva odsto ukupne svjetske dnevne proizvodnje sirove nafte.

Kompanija „Ševron“ posjeduje 15 odsto udjela u Kaspijskom naftnom konzorcijumu, dok istovremeno ima 50 odsto vlasništva u naftnom polju Tengiz, najvećem i najproduktivnijem u Kazahstanu, koje čini oko 12 odsto ukupne svjetske proizvodnje te američke kompanije.



