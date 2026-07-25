Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrom, evakuisano više od 267.000 ljudi

Prema podacima vlasti dvije države, 267.000 ljudi u Francuskoj i Španiji evakuisano je zbog požara koji su zahvatili dijelove tih zemalja.

Brojne evropske zemlje pomažu u gašenju požara, a i u Španiji i Francuskoj pomoć u gašenju pruža i vojska. Visoke temperature i jak vjetar otežavaju borbu sa vatrom. Grčki mediji prenose da je veliki šumski požar buknuo danas u području kod grada Kineta, u regionu Zapadne Atike, a borba sa vatrenom stihijom vodi se i na Krfu.

Požar koji bjesni od srijede u francuskom regionu Žironda poprimio je "neviđene razmjere", spalivši više od 30.000 hektara, a vjetar ga širi ka Bordou, prenose jutros francuski mediji, pozivajući se na lokalne vlasti.

U Žirondi su vlasti do sada evakuisale više od 140.000 ljudi, a bila je potrebna dodatna evakuacija iz preventivnih razloga i iz sedam opština u blizini Bordoa, saopštila je prefektura, prenosi televizija BFM.

Gradonačelnik Biganoa u Žirondi Bruno Lafon rekao je za BFM da je požar u tom departmanu "progutao" više od 30.000 hektara.

Požar, koji je najprije izbio na sjeveru basena Arkašona, uništio je u toj oblasti 19.000 hektara i 100 građevinskih objekata za tri dana, saopštili su iz prefekture, prenosi Figaro.

U drugim regionima Francuske vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom, prije svega u Varu i na Korzici. U međuvremenu, oluje su za danas prognozirane u polovini zemlje.

Nakon sinoć održanog sastanka kriznog međuministarskog štaba, premijer Sebastijan Lekorni najavio je da vojnu pomoć vatrogascima povećava na 1.000 pripadnika, odnosno da će poslati još 500 vojnika, kao i da šalje milion i po zaštitnih maski FFP2 u Žirondu i Land.

Takođe je rekao da će osam novih jedinica mobilnih snaga policije i žandarmerije biti raspoređeno kako bi se olakšale evakuacije.

Vanredno i u Španiji, evakuisano više od 60.000 ljudi

Požari su aktivni i na više mjesta u Španiji, zbog čega je u toj zemlji proglašena vanredna situacija na nacionalnom nivou.

Požar u Adradi u provinciji Avila

Najteže je u regionu glavnog grada Madrida i u pokrajini Avila, odakle je evakuisano više od 60.000 ljudi, prenosi španski javni servis RTVE.

U Madridu i dalje ne mogu da stave vatru pod kontrolu zbog vjetra koji mijenja smjer, a vlasti se nadaju da će se tokom dana ostvariti meteorološki uslovi, poput veće vlažnosti i slabijeg vjetra, koji će omogućiti gašenje požara.

Zbog požara je saobraćaj u prekidu na deset regionalnih puteva, a tokom dana će pomoć u gašenju požara pružiti avioni iz Italije i Grčke.

Mjesto požara u Madridu tokom dana će obići premijer Pedro Sančez.

Grčka: Požari na Krfu i u regionu Zapadne Atike

Danas su ponovo buknuli požari u Grčkoj. U lokalnoj vatrogasnoj službi na grčkom ostrvu Krf proglašena je uzbuna zbog požara koji su izbili u centralnim dijelovima ostrva Janades i u Livadi Ropi.

Jake snage vatrogasne službe odmah su raspoređene na lice mjesta, a kopnene i vazdušne snage pokušavaju da obuzdaju požar prije nego što se proširi.

U operaciji učestvuje 18 vatrogasaca, jedinica 15. planinarske divizije EMODE, volonteri, četiri vatrogasna vozila, kao i dva helikoptera koji vrše kontinuirano ispuštanje vode na žarišta, prenosi Prototema.

Vatra nastavlja intenzivno da gori, dok gašenje otežavaju stalne promjene pravca vjetra, koje su posljedica intenzivnih termičkih opterećenja koja se razvijaju u tom području.

Istovremeno, posebno nizak nivo vlažnosti stvara povoljne uslove za širenje požara, ali za sada nema informacija da požar prijeti da ugrozi stambena područja.

Veliki šumski požar izbio je danas u području kod grada Kineta, u regionu Zapadne Atike, a u njegovom gašenju učestvuje 38 vatrogasaca sa tri pješadijske jedinice specijalne službe, kao i dobrovoljci sa pet vozila, dok je iz vazduha angažovan jedan helikopter, prenose grčki mediji.

Prema navodima vatrogasne službe, požar je izbio oko 13 časova u planinskom predjelu, udaljenom od kuća i infrastrukture, prenosi Katimerini. U akciji gašenja pomoć su pružile i cisterne sa vodom opštine Megara. Angažovan je i tim za istragu uzroka požara i krivičnih djela paljevine za područje Zapadne Atike kako bi se utvrdio uzrok požara.

(RTS)