Dodik: Srpska živi kroz prijateljstva, zajedništvo i poštovanje prema svojim ljudima

Sedamdeset sedmi rođendan mog dugogodišnjeg prijatelja Mirka Kojića. Danas sam iskoristio priliku da posjetim opštinu Srbac i da zajedno obilježimo njegov rođendan, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Mirko je čovjek rada, časti i dobrog srca, stub svoje porodice i svog kraja. Takvi ljudi su tiha snaga Republike Srpske", naveo je Dodik na Iksu.

On se zahvalio domaćinima u Srpcu na srdačnom dočeku. "Živ ti bio, prijatelju, na zdravlje i radost! Neka te prate mir, sreća i unučad oko stola još mnogo godina", naveo je Dodik i dodao:

Sedamdeset sedmi rođendan mog dugogodišnjeg prijatelja Mirka Kojića. Danas sam iskoristio priliku da posjetim opštinu Srbac i da zajedno obilježimo njegov rođendan.



Mirko je čovjek rada, časti i dobrog srca, stub svoje porodice i svog kraja. Takvi ljudi su tiha snaga Republike… pic.twitter.com/BS7ldWgZtp — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 25, 2026

"Republika Srpska živi kroz prijateljstva, zajedništvo i poštovanje prema svojim ljudima. Srećan 77. rođendan, Mirko!"