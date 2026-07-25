Dodik: Srpska živi kroz prijateljstva, zajedništvo i poštovanje prema svojim ljudima

Autor:ATV redakcija
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Sedamdeset sedmi rođendan mog dugogodišnjeg prijatelja Mirka Kojića. Danas sam iskoristio priliku da posjetim opštinu Srbac i da zajedno obilježimo njegov rođendan, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik.
"Mirko je čovjek rada, časti i dobrog srca, stub svoje porodice i svog kraja. Takvi ljudi su tiha snaga Republike Srpske", naveo je Dodik na Iksu.
On se zahvalio domaćinima u Srpcu na srdačnom dočeku. "Živ ti bio, prijatelju, na zdravlje i radost! Neka te prate mir, sreća i unučad oko stola još mnogo godina", naveo je Dodik i dodao:
Sedamdeset sedmi rođendan mog dugogodišnjeg prijatelja Mirka Kojića. Danas sam iskoristio priliku da posjetim opštinu Srbac i da zajedno obilježimo njegov rođendan.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 25, 2026
Mirko je čovjek rada, časti i dobrog srca, stub svoje porodice i svog kraja. Takvi ljudi su tiha snaga Republike… pic.twitter.com/BS7ldWgZtp
"Republika Srpska živi kroz prijateljstva, zajedništvo i poštovanje prema svojim ljudima. Srećan 77. rođendan, Mirko!"
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