Logo

Dodik: Srpska živi kroz prijateljstva, zajedništvo i poštovanje prema svojim ljudima

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 16:53

Komentari:

1
Милорад Додик у Којићима
Foto: X/Milorad Dodik

Sedamdeset sedmi rođendan mog dugogodišnjeg prijatelja Mirka Kojića. Danas sam iskoristio priliku da posjetim opštinu Srbac i da zajedno obilježimo njegov rođendan, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Mirko je čovjek rada, časti i dobrog srca, stub svoje porodice i svog kraja. Takvi ljudi su tiha snaga Republike Srpske", naveo je Dodik na Iksu.

On se zahvalio domaćinima u Srpcu na srdačnom dočeku. "Živ ti bio, prijatelju, na zdravlje i radost! Neka te prate mir, sreća i unučad oko stola još mnogo godina", naveo je Dodik i dodao:

"Republika Srpska živi kroz prijateljstva, zajedništvo i poštovanje prema svojim ljudima. Srećan 77. rođendan, Mirko!"

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Mirko Kojić

Srbac

rođendan

Čestitka

Komentari (1)

Više iz rubrike

Ратко Младић

Republika Srpska

Darko Mladić: Moj otac je malo stabilniji

2 h

0
Игњатовићева посјетила дјецу која љетују у Бечићима

Republika Srpska

Ignjatovićeva posjetila djecu koja ljetuju u Bečićima

2 h

0
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Vlada Srpske obezbijedila 560.000 KM za realizaciju prve faze Socijalne karte

6 h

4
казне саобраћај аутомобили полиција

Republika Srpska

Bošnjak: Smanjen broj poginulih u prvih šest mjeseci

7 h

0

  • Najnovije

18

58

Centralne vijesti, 25.07.2026.

18

57

Ivana Španović šampionka Srbije!

18

42

Kašiković za ATV: Požar suzbijen, nema mjesta panici

18

31

Krvoproliće u ljetovalištu: Poginulo 11 ljudi, među njima i djeca

18

29

Trend koji je postao problem: Okupljanja mladih sve češće završavaju pucnjavama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima