Darko Mladić: Moj otac je malo stabilniji

Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić rekao je da se juče čuo i vidio sa svojim ocem i da je „malo stabilniji“ sada, te da će mu u ponedjeljak prenijeti sve što se dešavalo u Kalinoviku i na Gvoznu što će ga sigurno obradovati.

- I sada je situacija jako teška i on ne može da govori, odnosno vrlo teško posle ova dva moždana udara koja je pretrpeo. Nakon prvog moždanog udara trebalo im je mesec dana da konstatuju da je uopšte doživeo moždani udar. Na neki način je i čudo to što se koliko toliko stabilizovao i povratio - rekao je Darko Mladić.

Darko je otkrio da je prije mjesec dana sa mlađim sinom išao u posjetu ocu .

- On je uspeo sa njim da odigra i dve partije šaha . To je veliki pomak od onoga u kakvom je stanju bio početkom maja. Stabilizovao se koliko toliko i daće Bog da izdrži - naglasio je Darko.

Na pitanje kako je reagovao kada se sreo sa unukom, Darko je rekao da ga relativno često posjećuju.

- Naizmenično vodim svu moju decu i naravno da je srećan kada vidi unuke i oni mu daju novu energiju da izdrži. To je za njedga gorivo koje ga održava u životu- istakao je Darko i dodao da će se u ponedjeljak nanovo čuti i da će mu prenijeti sve događaje i pozdrave i iz Kalinovika i sa Gvozna što će ga sigurno obradovati.

(Glas Srpske)