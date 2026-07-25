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Bošnjak: Smanjen broj poginulih u prvih šest mjeseci

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 11:50

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казне саобраћај аутомобили полиција
Foto: ATV

U prvoj polovini ove godine u saobraćajnim nesrećama u Republici Srpskoj poginulo je 45 lica, što je za oko 18 odsto manje nego u istom periodu lani, a analize pokazuju da je najčešći uzrok neprilagođena brzina, izjavio je Srni Goran Bošnjak iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Srpske.

"U istom uporednom periodu broj teško povrijeđenih lica smanjen je sa 312 na 244, odnosno za 22 odsto", rekao je Bošnjak, koji u Agenciji obavlja funkciju višeg stručnog saradnika za preventivu, planiranje i vođenje kampanja na unapređenju bezbjednosti saobraćaja.

On je naveo da su u prvih šest mjeseci na području Republike Srpske evidentirane 6.934 saobraćajne nezgode, što je povećanje od oko 17 odsto u odnosu na isti period lani, kada je evidentirana 5.931.

"Iako je ukupan broj saobraćajnih nezgoda povećan - važno je naglasiti da je broj najtežih posljedica smanjen. Međutim, svaki izgubljeni život u saobraćaju je nenadoknadiv, zbog čega će biti nastavljene aktivnosti na prevenciji, edukaciji i podizanju nivoa bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju", ukazao je Bošnjak.

On je apelovao na sve učesnike u saobraćaju da budu odgovorni i poštuju saobraćajne propise, jer bezbjednost u saobraćaju u najvećoj mjeri zavisi od ponašanja svakog pojedinca.

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"Posebno je važno da vozači prilagode brzinu uslovima na putu, ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, koriste sigurnosni pojas i budu posebno oprezni prema ranjivim kategorijama učesnika u saobraćaju", naveo je Bošnjak.

On je podsjetio da i dalje traje preventivna kampanja "Lako je brzinu smanjiti", čiji je cilj podizanje svijesti vozača o posljedicama neprilagođene i nepropisne brzine.

"Analize saobraćajnih nezgoda iz godine u godinu pokazuju da je neprilagođena i nepropisna brzina jedna od najčešćih grešaka vozača koja dovodi do nastanka saobraćajnih nezgoda, a posebno utiče na težinu njihovih posljedica. Zato je važno da vozači shvate da manja brzina znači veću mogućnost pravovremenog reagovanja i smanjenje rizika od nastanka nezgoda, naročito onih sa najtežim posljedicama", istakao je Bošnjak.

On je, podsjećajući da je u toku sezona godišnjih odmora i povećana frekvencija vozila na putevima, pozvao sve učesnike u saobraćaju na dodatan oprez, strpljenje i poštovanje saobraćajnih propisa.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Agencije za bezbjednost saobraćaja Srpske

Goran Bošnjak

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