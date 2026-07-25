Ovo je čovjek koji je izvlačio otrov iz zmija golim rukama, ujeden više od 170 puta, a doživio je 100 godina

Amerikanac Bil Hast decenijama je golim rukama izvlačio otrov iz najopasnijih zmija svijeta. Ujeden je više od 170 puta. Sebe je godinama ubrizgavao razrijeđenim otrovom, doživio 100 godina i krvlju spasio 21 osobu.

Otrov zmija ključan je za pravljenje protivotrova.

Da bi se protivotrov napravio, otrov se mora prvo izvući iz žive zmije.

Najpoznatiji među ljudima koji to rade je bio Amerikanac Bil Hast.

Hast je 1947. godine otvorio ustanovu pod imenom "Miami Serpentarium" na Floridi.

Bila je to mješavina laboratorije i turističke atrakcije uz cestu.

Pred publikom je golim rukama hvatao zmije iza glave i tjerao ih da ubrizgaju otrov u posudu.

U najboljim danima taj postupak ponavljao je i do sto puta dnevno.

Otrov u vlastitim venama

Godine 1948. Hast je počeo nešto neobično. Sebi je ubrizgavao male, razrijeđene doze zmijskog otrova. Cilj je bio da tijelo stvori otpornost, pa da ga eventualni ujed ne ubije.

Vremenom je u tu mješavinu dodao otrov više od trideset vrsta zmija.

Bil Hast bio je ujeden više od 170 puta i preživio. Sebe je od 1948. imunizovao otrovom, pa je njegova krv korištena za spašavanje 21 osobe koju je ujela zmija.

Krv koja je spašavala

Ta imunizacija imala je neočekivanu korist.

Kada bi negdje nedostajalo protivotrova, Hastova krv, puna antitijela, korištena je za liječenje.

Na taj način pomogao je da preživi 21 osoba koju je ujela zmija.

Jednom je čak otputovao u Venecuelu da dječaku da svoju krv, pa su ga tamo proglasili počasnim građaninom.

Sto godina uz zmije

Tokom karijere Hast je bio ujeden više od 170 puta.

Ginisova knjiga rekorda upisala ga je kao čovjeka koji je preživio najviše ujeda otrovnica, iako on tim rekordom nije bio ponosan.

Otrov je snabdijevao laboratorije koje su pravile protivotrove, a njegov rad koristio je i medicinskim istraživanjima.

Umro je 2011. godine, u stotoj godini, prirodnom smrću. Cijeli život proveo je s najsmrtonosnijim životinjama na planeti, a otišao je u dobi koju rijetko ko dostigne, prenosi N1.