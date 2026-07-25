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Otkriven prvi mogući egzomjesec van Sunčevog sistema koji kruži oko mrtve zvijezde

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ATV redakcija
25.07.2026 13:30

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Свемир (или васиона, космос) представља цјелокупност постојеће материје, енергије, простора и времена. То је огромна, према савременим сазнањима практично бесконачна мрежа небеских тијела, гасова, прашине и тамне материје.
Foto: pexels/ 3D Render

Međunarodni tim astronoma otkrio je prvi mogući prirodni satelit izvan Sunčevog sistema, odnosno "egzomesec", koji kruži oko mrtve zvijezde.

Otkriveni objekat orbitira oko smeđeg patuljka, nebeskog tijela koje se smatra neuspjelom ili "mrtvom" zvijezdom, dok smeđi patuljak istovremeno kruži oko veće zvijezde, prenose mediji.

Otkriće je omogućeno posmatranjima pomoću teleskopa VLT Evropske južne opservatorije (ESO) u Čileu, a istraživanje je predvodio Kevin Hoj sa Univerziteta Dijego Portales.

U radu su učestvovali i istraživači italijanskog Nacionalnog instituta za astrofiziku (INAF).

"U Sunčevom sistemu jasno razlikujemo planete, Sunce i njihove prirodne satelite. U sistemu CD-35 2722 granice između zvijezda, planeta i mjeseca postaju mnogo nejasnije, zbog čega je ovaj sistem jedinstven i predstavlja prvu vjerodostojnu detekciju egzomeseca", rekla je koautorka studije Alis Curlo sa Univerziteta Dijego Portales i INAF-a.

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Za razliku od prirodnih satelita u Sunčevom sistemu, novootkriveni objekat velik je približno kao Jupiter i ne kruži oko planete, već oko smeđeg patuljka čija je masa oko 30 puta veća od Jupiterove.

Istraživači ocjenjuju da ovo otkriće ne samo da ukazuje na postojanje nove vrste nebeskih tijela, već i pokazuje da procesi nastanka planetarnih sistema mogu da budu znatno raznovrsniji nego što se ranije pretpostavljalo.

Prema njihovim riječima, budući instrumenti, među kojima je i spektrograf ANDES, koji će biti ugrađen u budući Ekstremno veliki teleskop (ELT) Evropske južne opservatorije u Čileu, omogućiće otkrivanje još manjih egzomjeseca i prirodnih satelita izvan Sunčevog sistema.

(Sputnik Srbija)

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