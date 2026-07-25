MUP KS-a juče uručio čak 1.514 prekršajnih naloga!

Protekli dan na području Sarajeva obilježile su pojačane policijske kontrole i intervencije, te su pripadnici MUP-a KS uručili čak 1.514 prekršajnih naloga.

Tako su na području Novog Grada, na osnovu ranije raspisane potrage stanice Ilijaš zbog krivičnog djela krađa, uhapsili P.R. iz Sarajeva, rođenog 1977. godine.

Policijski službenici stanice Novi Grad u 13.30 časova uhapsili su D.F. iz Sarajeva, rođenog 1969. godine, zbog prekršaja i narušavanja javnog reda i mira.

Zatim su na području opštine Ilidža uhapsili S.M. iz Sarajeva, rođenog 1989. godine, zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti.

Preduzimajući redovne mjere kontrole saobraćaja u proteklom danu, policijski službenici podnijeli su 17 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka te su uručili 1.514 prekršajnih naloga.

Bilo je i više isključenja iz saobraćaja, pa su tako dva vozača isključena zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, devet prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom, dva vozača jer su upravljali automobilom za vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja, te dva zbog upravljanja vozilom pod dejstvom opojnih droga.

Takođe je jedno vozilo isključeno zbog isteka važenja potvrde o registraciji, tri jer su neregistrovana, te isto toliko zbog tehničke neispravnosti, prenosi Kliks.