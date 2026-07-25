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Infantino poslao pismo Argentini

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 15:28

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Инфантино послао писмо Аргентини
Foto: Tanjug/AP/Eduardo Verdugo

Predsjednik FIFA Đani Infantino čestitao je prvom čovjeku Fudbalskog saveza Argentine Klaudiju Tapiji na nastupu reprezentacije na velikom turniru, iako su "gaučosi" u finalnom meču ostali bez trofeja.

Poruka prvog čovjeka svjetske kuće fudbala objavljena je na zvaničnom sajtu argentinskog fudbalskog saveza, a Infantino je posebno istakao doprinos argentinskog tima cjelokupnom utisku takmičenja.

Argentina je u finalu poražena od Španije rezultatom 1:0, ali je, prema Infantinu, svojim igrama značajno doprinijela uspjehu prvenstva i privukla pažnju ljubitelja fudbala širom svijeta.

„Briljantna igra Argentine bila je ključna za to da ovo prvenstvo postane izuzetan događaj koji je privukao milione fudbalskih navijača širom svijeta. Iskreno čestitam svima koji su doprinijeli ovom velikom uspjehu: igračima, selektoru Lionelu Skaloniju, stručnom i medicinskom štabu i, naravno, brojnim navijačima koji su bodrili tim tokom cijelog turnira“, naveo je Infantino.

Predsjednik FIFA je u završnici poruke podsjetio Tapiju, koji je član Savjeta FIFA, da ih uskoro očekuje novi susret.

„Nadam se da ćemo se vrlo brzo vidjeti“, poručio je Infantino.

Ipak, čestitka dolazi u trenutku kada se Argentina suočava sa potencijalnim disciplinskim posljedicama.

FIFA je pokrenula postupke zbog incidenata nakon finalnog susreta, kao i zbog spornog transparenta koji su argentinski fudbaleri istakli poslije pobjede u polufinalu protiv Engleske, a na kojem je pisalo: „Malvini su argentinski.“

(B92)

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Đani Infantino

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