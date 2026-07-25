Da nije smiješno, bilo bi tužno! Argentinci ne mogu da prebole poraz i imaju novu teoriju zavjere

Nakon što je Španija osvojila titulu, na društvenim mrežama pojavila se nova, krajnje neobična teorija zavjere koja je izazvala lavinu reakcija.

Pojavio se video-snimak u kojem pojedini navijači Argentine tvrde da su "gaučosi" postigli pogodak koji im je navodno poništen zbog toga što je mreža bila pocjepana.

Međutim, ova tvrdnja nema nikakvu potvrdu, a čitava priča zasniva se na interpretaciji jednog viralnog snimka. Autor videa je u ključnom trenutku zaustavio kadar kako bi pokušao da "dokaže" svoju verziju događaja, ali je upravo taj potez mnogima dodatno srušio kredibilitet tvrdnje.

Argentines are now coming out with theories claiming this actually went in and but net was torn



“They were forced to lose”😭😭😭 pic.twitter.com/FHiOQqnnu9 — 𝐎𝐇𝐄𝐍𝐄 (@ik_ohene7) July 24, 2026

Mnogi ljubitelji fudbala ovu teoriju svrstali su u rubriku "vjerovali ili ne", uz poruku da argentinski navijači jednostavno pokušavaju da pronađu bilo kakvo opravdanje za bolan poraz u finalu.

Umjesto priznanja da je Španija bila bolja u odlučujućem trenutku, dio navijača sada traži "skrivene detalje" i nove razloge zbog kojih smatraju da su oštećeni.

Društvene mreže su tako dobile još jednu fudbalsku kontroverzu, ali ovog puta mnogi smatraju da je granica između analize i teorije zavjere ozbiljno pomjerena.

(Kurir)