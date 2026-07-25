Jedna od senzacija sa Svjetskog prvenstva zvanično ima novi klub

Jedna od najvećih priča Svjetskog prvenstva 2026. godine dobila je novi nastavak. Legendarni golman Zelenortskih Ostrva Žozimar Dijaz, poznatiji kao Vozinja, zvanično je potpisao ugovor sa čileanskim velikanom Kolo Kolom, čime je okončana višenedjeljna saga oko njegove budućnosti.

Iskusni 40-godišnji čuvar mreže na Mundijalu je stekao status heroja zahvaljujući neverovatnim partijama protiv nekih od najboljih reprezentacija sveta. Vozinja je bio jedan od glavnih razloga što su Zelenortska Ostrva ispisala istoriju i stigla do nokaut faze Svetskog prvenstva, gde su tek posle produžetaka eliminisana od Argentine rezultatom 3:2.

Posebno će ostati upamćen njegov nastup protiv kasnijeg svjetskog prvaka Španije, kada je sačuvao mrežu netaknutom u remiju bez golova i praktično sam zaustavio jednu od najubojitijih reprezentacija turnira. Ni protiv Argentine Lionela Mesija nije bilo mnogo drugačije – Vozinja je nizom spektakularnih intervencija držao svoj tim u igri do samog kraja, a "gaučosi" su tek poslije produžetaka uspeli da slome otpor afričke selekcije.

Njegove bravure nisu prošle nezapaženo. Iako je na prvenstvo stigao kao slobodan igrač, Vozinja je preko noći postao jedna od najtraženijih golmanskih opcija na tržištu, a povezivao se čak i sa Interom iz Majamija. Ipak, na kraju je izbor pao na najtrofejniji klub Čilea, koji je sa njim potpisao ugovor na 18 mjeseci.

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Predsjednik Kolo Kola Anibal Mosa potvrdio je da će reprezentativac Zelenortskih Ostrva uskoro doputovati u Santjago, obaviti ljekarske preglede i potom biti predstavljen navijačima na stadionu Monumental.

Za Vozinju ovo predstavlja krunu jedne od najlepših fudbalskih priča godine – od golmana bez kluba do svjetske senzacije i pojačanja jednog od najvećih klubova Južne Amerike.

(telegraf)