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Pao snijeg na Šar-planini

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 09:16

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Снијег
Foto: pexels/Darya Grey_Owl

Snijeg je pao na planini Baba, na vrhu Pelistera, na 2.601 metara nadmorske visine, prema podacima Uprave Nacionalnog parka Pelister, a zabijelio se i na Šar-planini, prenose makedonski mediji.

Makedonska javna ustanova je potvrdila da su promjenljivo vrijeme i niske temperature pretvorile juče kišu u snijeg, čineći Pelister, koga nazivaju kraljem planina u Makedoniji, i dalje nepredvidivim i moćnim, prenosi portal MKD.

Inače, u Bitolju je u četvrtak u 17 časova izmjereno 26 stepeni Celzijusa, a u petak u isto vreme izmjereno je samo 12 stepeni i temperatura vazduha je bila u opadanju, navodi makedonski portal.

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Tagovi :

Snijeg

Sjeverna Makedonija

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