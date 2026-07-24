Muškarac iz BiH krao parfeme u Hrvatskoj, krio ih u dječijim kolicima

Muškarac (33) iz BiH osumnjičen je da je iz jedne drogerije u Metkoviću ukrao parfeme i kozmetiku vrijednu gotovo 800 evra, skrivajući ih u dječijim kolicima u kojima se nalazilo jednogodišnje dijete.

Kako je saopštila Policijska uprava dubrovačko-neretvanska on je, nakon što je napustio Hrvatsku, uhapšen po raspisanoj potrazi.

Kako se dodaje utvrđeno je da je kozmetičke proizvode krao dok je bio s dvoje male djece, a ukradene predmete sakrio u kolica s djetetom.

"Nakon što je radnica jednog od odjela drogerijske trgovine u Metkoviću, krajem juna ove godine, Policijskoj stanici Metković prijavila krađu većeg broja kozmetičkih proizvoda, policijski službenici su proveli kriminalističko istraživanje koje je rezultiralo kaznenim prijavljivanjem 33-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine za krivično djelo krađe", navodi se u saopštenju policije.

Kako se dodaje, kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni tokom poslijepodnevnih sati 30. juna, s polica izloženih parfema na odjelu parfimerije, otuđio više različitih muških i ženskih parfema te raznih kozmetičkih proizvoda ukupne vrijednosti 798,75 evra.

"Utvrđeno je da je, prolazeći u više navrata pored polica, vadio proizvode iz originalnih kartonskih pakovanja i stavljao u vrećicu koja je bila zakačena na dječja kolica koja je u tom trenutku gurao, a u kojima se nalazilo dijete starosti jedne godine", pojašnjava se u saopštenju.

Policija dodaje da je nakon toga s kolicima stigao do kase gdje je drugom djetetu, starosti pet godina, koji se takođe cijelo vrijeme nalazio u njegovoj neposrednoj blizini, kupio igračku koju je platio gotovinom, da bi se, potom, bez plaćanja prethodno uzetih kozmetičkih proizvoda udaljio iz trgovine.

Policijski službenici Policijske stanice Metković su vrlo brzo nakon zaprimanja krivične prijave identifikovali počinioca i utvrdili da je vozilom BiH napustio Hrvatsku zbog čega je za njim raspisana potraga.

"Na osnovu raspisane potrage, u večernjim satima u utorak, uhapsili su ga policijski službenici Stanice granične policije Metković nakon čega je doveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje po završetku kojeg je protiv njega podnijeta krivična prijava Opštinskom javnom tužilaštvu u Metkoviću", zaključuje se u saopštenju, prenosi Dnevnik.hr