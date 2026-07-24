Kao da je decembar: Pao snijeg na Šar-planini

Naglo zahlađenje u regionu koje je najavljivao danima donijelo je veliku promjenu vremena u Sjevernoj Makedoniji.

Kako prenose portali iz ove države na Šar - planini je pao snijeg usred jula, kad mu vrijeme nije.

Sneg na Pelister deneska 😃 pic.twitter.com/lICNsUyOSv — General Brioni  (@TinoBeBrat) July 24, 2026

Najviši vrh Popova Šapka, zabijelio se, uprkos tome što je sredina ljeta. Na nadmorskoj visini iznad 2.300 metara temperatura se spustila ispod nule.

Na društvenim mrežama je objavljen snimak kako veje na Pelisteru, trećem najvišem vrhu u Sjevernoj Makedoniji koji se nalazi na 2.600 metara nadmorske visine, prenosi Telegraf.rs.

SREDE LETO PADNA SNEG NA ŠAR PLANINA: Temperaturata se spušti pod nulata Zaladuvanjeto što ja zafati Makedonija donese slabi snežni vrneži vo visokite predeli na Šar Planina. Sneg e zabeležan nad Popova Šapka, iako e sredina na letoto.. pic.twitter.com/deibkiWXXA — 24chasa.mk (@24chasamk) July 24, 2026

Iz organizacije SkiMacedonia apeluju na sve posjetioce planina da uvijek nose odgovarajuću odjeću i opremu, jer se vremenski uslovi u visokoplaninskim predjelima mogu naglo promijeniti, čak i usred ljeta.

U objavi se navodi i da zbog prekida u snabdijevanju električnom energijom na predajniku u Mavrovu trenutno nemaju pristup prikazu kamera iz tog regiona.