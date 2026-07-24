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Kao da je decembar: Pao snijeg na Šar-planini

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ATV redakcija
24.07.2026 20:04

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Као да је децембар: Пао снијег на Шар-планини
Foto: screenshot / x

Naglo zahlađenje u regionu koje je najavljivao danima donijelo je veliku promjenu vremena u Sjevernoj Makedoniji.

Kako prenose portali iz ove države na Šar - planini je pao snijeg usred jula, kad mu vrijeme nije.

Najviši vrh Popova Šapka, zabijelio se, uprkos tome što je sredina ljeta. Na nadmorskoj visini iznad 2.300 metara temperatura se spustila ispod nule.

Na društvenim mrežama je objavljen snimak kako veje na Pelisteru, trećem najvišem vrhu u Sjevernoj Makedoniji koji se nalazi na 2.600 metara nadmorske visine, prenosi Telegraf.rs.

Iz organizacije SkiMacedonia apeluju na sve posjetioce planina da uvijek nose odgovarajuću odjeću i opremu, jer se vremenski uslovi u visokoplaninskim predjelima mogu naglo promijeniti, čak i usred ljeta.

U objavi se navodi i da zbog prekida u snabdijevanju električnom energijom na predajniku u Mavrovu trenutno nemaju pristup prikazu kamera iz tog regiona.

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Tagovi :

Snijeg

Sjeverna Makedonija

Šar planina

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