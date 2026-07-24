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Đoković i Siner istovremeno odustali!

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 21:13

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Ђоковић и Синер Вимблдон 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Brian Inganga

Janik Siner i Novak Đoković povukli su se sa Mastersa u Montrealu, saopštili su organizatori turnira.

Kanadski turnir iz serije Masters 1000 biće održan od 2. do 13. avgusta, ali bez dvojice najvećih imena sa prvobitne liste učesnika.

Siner je odluku objasnio željom da sačuva zdravlje poslije napornog perioda i odbrane titule na Vimbldonu, gdje je u polufinalu savladao upravo Đokovića.

„Poslije pažljivog razmatranja svih faktora zajedno sa svojim timom, donijeli smo tešku odluku da se povučemo iz Montreala. Nikada nije lako propustiti tako važan turnir, ali vjerujemo da je ovo ispravna odluka kako bih dao prioritet svom zdravlju“, poručio je Siner.

Italijan je dodao da je razočaran što neće nastupiti u Kanadi, ali da se nada povratku u budućnosti.

Poslije njihovog odustajanja, glavne zvijezde turnira biće Aleksandar Zverev i domaći favorit Feliks Ože-Alijasim.

Na listi učesnika nalaze se i Aleks de Minor, Ben Šelton, Danil Medvedev, Flavio Koboli i Tejlor Fric, dok se od srpskih igrača očekuju Miomir Kecmanović i Hamad Međedović.

Šelton će braniti titulu osvojenu prošle godine, kada je turnir održan u Torontu. Siner ove sezone ima učinak 44-3 i osvojio je šest titula, dok je Đoković na skoru 14-5.

(B92)

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Novak Đoković

Janik Siner

Masters u Montrealu

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turnir

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