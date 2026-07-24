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Tramp najavio nove velike carine na uvoz robe iz EU

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 22:05

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Предсједник Доналд Трамп говори у Овалном кабинету Бијеле куће, у петак, 24. јула 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Rod Lamkey, Jr.

SAD će uvesti nove velike carine na uvoz robe iz EU i žele da Brisel poništi kazne uvedene američkim tehnološkim gigantima, saopštio je američki predsjednik Donald Tramp.

"EU će platiti veoma visoku cijenu za takvo nezakonito i neetičko ponašanje na koje sam ih stalno upozoravao", napisao je Tramp na "Trut sošl", komentarišući odluku EU da kazni "Gugl" sa gotovo milijardu dolara.

Tramp je naveo da će kazne biti u potpunosti poništene i da očekuje uvođenje velikih carina u najkraćem mogućem roku.

On je postupke EU opisao kao nezakonite i veoma diskriminatorne.

Tramp je naglasio da se takva praksa, koja je počela tokom mandata bivšeg američkog predsjednika Džozefa Bajdena, neće nastaviti u mandatu njegove administracije, prenosi Srna.

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Donald Tramp

Evropska unija

carina

Amerika

Brisel

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