Venecuela pokrenula proceduru istupanja iz MKS-a

Venecuela je pokrenula formalne procedure za istupanje iz Međunarodnog krivičnog suda /MKS/, saopštio je venecuelanski ministar spoljnih poslova Feliks Plasensija Gonzales.

"Prema instrukcijama vršioca dužnosti predsjednika Venecuele Delsi Rodrigez, Karakas je obavijestio generalnog sekretara UN Antonija Guteresa o svojoj čvrstoj i neopozivoj odluci da odbaci Rimski statut i započne definitivno povlačenje iz MKS-a", napisao je Plasensija na "Iksu".

Plasensija je istakao da Karakas vjeruje da je MKS geografski pristrasan, što se može vidjeti iz neproporcionalnih postupaka protiv afričkih i latinoameričkih zemalja.

"Ta pristrasnost nije puka proceduralna slučajnost, nego refleksija institucije koja je svoje mehanizme stavila u službu interesa izvan opsega pravde i naroda za koji MKS tvrdi da ih štiti.

Zato odbijamo tu dimenziju pravnog ratovanja kojim se produžava progon venecuelanskog naroda i pogoršava nejednakost koju bi međunarodna pravda trebala da ispravi", naveo je Plasensija, a prenosi Srna.

On je naglasio da je Karakas privržen "poštenoj pravdi i poštovanju naroda, suverenosti i samoopredjeljenja".