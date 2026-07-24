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Radikalan potez Letonije: Zabranjene ruske i bjeloruske knjige, novine i video-igre

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ATV redakcija
24.07.2026 20:57

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Руска застава постављена на врх зграде.
Foto: Pexels/Sergeй Velov

Parlament Letonije usvojio je danas izmjene zakona kojima se zabranjuje uvoz širokog spektra potrošačke robe iz Rusije i Bjelorusije koja nije obuhvaćena sankcijama Evropske unije, a mjere obuhvataju proizvode za koje poslanici smatraju da mogu da budu iskorišćeni za širenje propagande i dezinformacija, poput knjiga, novina i video-igara, kao i sportske opreme, igračaka, odjeće i obuće.

Kako prenosi Juronjuz, izmjenama Zakona o podršci civilnom stanovništvu Ukrajine zabranjuje se uvoz određenih industrijskih proizvoda porijeklom iz Rusije i Bjelorusije koji nisu obuhvaćeni sankcijama, carinama ili drugim trgovinskim ograničenjima Evropske unije.

Kako se navodi u obrazloženju zakona, cilj mjera je jačanje bezbjednosti letonskog društva i pružanje opšte podrške Ukrajini.

Zabrana će se odnositi i na robu koja u Letoniju stiže preko trećih zemalja, ukoliko je njeno porijeklo iz Rusije ili Bjelorusije.

Predsjednik parlamentarnog Odbora za odbranu, unutrašnje poslove i sprečavanje korupcije Rajmonds Bergmanis izjavio je da izmjene predstavljaju novi korak u sistematskom smanjenju ekonomskih veza sa Rusijom i Bjelorusijom, uz nastavak, kako je naveo, nepokolebljive podrške Ukrajini.

Prema zvaničnim podacima, uvoz robe koja je sada obuhvaćena zabranom iz Rusije i Bjelorusije iznosio je 12,5 miliona evra u 2025. godini, što čini 6,5 odsto preostalog uvoza iz te dvije zemlje i 0,05 odsto ukupnog uvoza Letonije.

Konačan spisak proizvoda na koje će se zabrana odnositi utvrdiće Vlada Letonije.

Zakon će stupiti na snagu dan nakon proglašenja, a zabrana uvoza biće na snazi do 1. jula 2027. godine.

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Tagovi :

Rusija

Letonija

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