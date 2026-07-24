Američki mediji pišu: Bahrein i Kuvajt napali Iran

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Bahrein i Kuvajt su tajno poslali borbene avione da napadnu mete u Iranu ranije ovog mjeseca, što je njihov prvi poznati direktan vojni odgovor Teheranu, objavio je Volstrit žurnal, pozivajući se na osobe upoznate sa situacijom.
Napadi su pogodili skladišta dronova i raketa i druge vojne objekte, objavio je list.
Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su već izvršili nekoliko napada na Iran tokom početne faze sukoba, navodno su pružili obavještajne podatke o potencijalnim metama i odbrambenu vazdušnu podršku.
Volstrit žurnal je naveo da ovo odražava rastuću koordinaciju među arapskim državama u suočavanju sa Iranom, prenosi Indeks.
Iran je posljednjih nedjelja usmjerio svoje odmazdne napade uglavnom na Bahrein i Kuvajt, gdje se nalaze američke vojne baze.
Iako obe države Zaliva imaju relativno skromne vazduhoplovne snage opremljene američkim i evropskim borbenim avionima, nisu bile spremne da dozvole Teheranu da nastavi da ih napada bez odgovora, naveo je list.
Tenzije u regionu su dodatno eskalirale u posljednje dvije nedjelje nakon što je američki predsjednik Donald Tramp 8. jula objavio da prekid vatre predviđen Islamabadskim memorandumom više nije na snazi.
Od tada, Sjedinjene Države i Iran su razmjenjivali napade. Vašington cilja mete unutar Irana, dok Teheran tvrdi da je napao američke vojne objekte i opremu u nekoliko zemalja u regionu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
21
51
21
42
21
42
21
28
21
24
Trenutno na programu