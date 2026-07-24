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Američki mediji pišu: Bahrein i Kuvajt napali Iran

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 19:45

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Амерички медији пишу: Бахреин и Кувајт напали Иран
Foto: X / CENTCOM

Bahrein i Kuvajt su tajno poslali borbene avione da napadnu mete u Iranu ranije ovog mjeseca, što je njihov prvi poznati direktan vojni odgovor Teheranu, objavio je Volstrit žurnal, pozivajući se na osobe upoznate sa situacijom.

Napadi su pogodili skladišta dronova i raketa i druge vojne objekte, objavio je list.

Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su već izvršili nekoliko napada na Iran tokom početne faze sukoba, navodno su pružili obavještajne podatke o potencijalnim metama i odbrambenu vazdušnu podršku.

Volstrit žurnal je naveo da ovo odražava rastuću koordinaciju među arapskim državama u suočavanju sa Iranom, prenosi Indeks.

SAD i Iran razmjenjuju napade već dvije nedjelje

Iran je posljednjih nedjelja usmjerio svoje odmazdne napade uglavnom na Bahrein i Kuvajt, gdje se nalaze američke vojne baze.

Iako obe države Zaliva imaju relativno skromne vazduhoplovne snage opremljene američkim i evropskim borbenim avionima, nisu bile spremne da dozvole Teheranu da nastavi da ih napada bez odgovora, naveo je list.

Tenzije u regionu su dodatno eskalirale u posljednje dvije nedjelje nakon što je američki predsjednik Donald Tramp 8. jula objavio da prekid vatre predviđen Islamabadskim memorandumom više nije na snazi.

Od tada, Sjedinjene Države i Iran su razmjenjivali napade. Vašington cilja mete unutar Irana, dok Teheran tvrdi da je napao američke vojne objekte i opremu u nekoliko zemalja u regionu.

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