Vatrena stihija pustoši Francusku i Španiju – evakuisane desetine hiljada ljudi

Dvije velike vatrene stihije zapadno od Madrida su se spojile, a treća im se približava.

Prvi put u istoriji je zbog požara u Španiji proglašena vanredna situacija na nacionalnom nivou, a evakuisane su desetine hiljada ljudi. Francuske vlasti naredile su potpunu evakuaciju poluostrva Kap Fere, jednog od najpopularnijih turističkih odredišta na atlantskoj obali – oko 63.000 ljudi napustilo je to područje.

Požar je izbio na jugozapadu madridskog regiona nakon što se zapalilo vozilo na putu kod mjesta San Martin de Valdeiglesijas, zbog čega su evakuisani stanovnici okolnih mjesta. Još jedan požar izbio je kod Vilje del Prado, a u podne je objavljeno da su se dva požara spojila. Španija je potom prvi put u istoriji proglasila nacionalnu vanrednu situaciju zbog šumskih požara.

Potpuno je zatvoreno pet regionalnih puteva, a došlo je i do prekida telekomunikacija u 16 mjesta, zbog čega je otežana koordinacija.

Više od 19.000 ljudi evakuisano je iz naselja u planinskom području zapadno od Madrida. Uprkos angažovanju više od 2.000 pripadnika službi za vanredne situacije i deset protivpožarnih aviona, vatrogasci nisu uspjeli da spriječe spajanje požara.

Predsjednica autonomne zajednice Madrid Isabel Dijas Ajuso ocijenila je da je riječ o „najgorem šumskom požaru u istoriji regiona“.

„Ovo je savršena oluja – ekstremno visoke temperature i neprestani jaki vjetrovi koji ne posustaju“, rekla je Ajusova.

Evakuisani u pokrajini Avila

Prema riječima predstavnika centralne vlasti u Kastilji i Leonu Nikanora Sena, treći požar u provinciji Avila nalazi se na pragu spajanja sa požarima u madridskom regionu, a moguće je da se to već dogodilo.

U oblasti zapadno od Madrida, gdje mnogi stanovnici prestonice imaju vikendice, gustina naseljenosti je velika. Samo u jednom stambenom kompleksu uništene su 43 kuće.

Nešto bolja situacija je u provinciji Avila, gdje je požar lokalizovan kod mjesta Burgohondo, a noćne akcije gašenja odvijale su se po planu.

Evakuisano je i jedno selo kod Uelve u Andaluziji, a požari su izbili i u Leonu i Teruelu.

Evakuacija francuskog poluostrva

Francuske vlasti naredile su potpunu evakuaciju poluostrva Kap Fere, jednog od najpopularnijih turističkih odredišta na atlantskoj obali.

Prema podacima lokalnih vlasti, oko 63.000 ljudi napustilo je to područje, dijelom automobilima, a dijelom čamcima koje su vlasti uputile u pomoć. U obližnjem Biskarosu još jedan veliki požar ugrožava stambene objekte.

Požar koji je izbio kod mjesta Somo, sjeverno od Kap Ferea, prijeti da presječe jedini put koji vodi sa poluostrva.

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Ninez izjavio je da je riječ o najvećem požaru u zemlji ove sezone. Vatra je zahvatila oko 10.000 hektara šume, uništila 80 kuća, od kojih je oko 50 potpuno izgorjelo.

Prema prognozama, poslije kratkotrajnog zahlađenja tokom vikenda, Francusku naredne sedmice očekuje novi talas ekstremnih vrućina. Visoke temperature već utiču i na rad nuklearnih elektrana, jer zagrijavanje riječnih voda koje se koriste za hlađenje reaktora može dovesti do ograničenja u proizvodnji električne energije. Reaktor „Golfeš 2“ na jugu zemlje van pogona je od 7. jula zbog visokih temperatura.

Toplotni talas pogađa i poljoprivredu. Francuska agencija „FranceAgriMer“ saopštila je da dugotrajne vrućine pogoršavaju stanje usjeva kukuruza u Francuskoj, najvećem proizvođaču žitarica u Evropskoj uniji.

U Francuskoj trenutno bukti 32 požara, a 50.000 hektara izgorjelo je od početka godine, što je trostruko više nego 2025. godine.

(RTS)