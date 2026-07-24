Logo

Tramp: Ne vjerujem da Rusija i Kina učestvuju u sukobu u Iranu

24.07.2026 17:43

Komentari:

0
Амерички предсједник САД Вашингтон
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik SAD Donald Tramp naveo je da "ne vjeruje" da Rusija i Kina učestvuju u sukobu u Iranu.

Međutim, on je u objavi na "Trut sošl" upozorio Rusiju i Kinu da bi miješanje u sukob SAD i Irana "bilo veoma loše za njih".

Tramp je napomenuo da mu je predsjednik Kine Si Đinping tokom posljednjeg sastanka rekao da "ni u kakvim okolnostima ne bi dao ili prodao oružje Iranu", te da se to odnosi na sve kineske kompanije.

Američki lider dodao je da slanje oružja Teheranu "ne bi bilo u najboljem interesu Rusije i Kine".

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Vladimir Putin

Iran

Kina

Rusija

Amerika

Komentari (0)

Više iz rubrike

Љубавна афера завршила језивим злочином: Бивши гувернер крив за убиство трудне студенткиње

Svijet

Ljubavna afera završila jezivim zločinom: Bivši guverner kriv za ubistvo trudne studentkinje

1 h

0
Руски предсједник Владимир Путин, лијево, гестикулира током састанка са словачким премијером Робертом Фицом у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Svijet

Fico jasan: Slovačka nije i neće biti član "koalicije voljnih"

1 h

0
Плажа

Svijet

Horor na plaži! Turistu ugrizlo nepoznato stvorenje, hitno prevezen u bolnicu

2 h

0
Револуционарна гарда упозорила цивиле: Држите се 500 метара од америчких војника

Svijet

Revolucionarna garda upozorila civile: Držite se 500 metara od američkih vojnika

2 h

1

  • Najnovije

19

06

Kako će izgledati predstojeći izbori i glasački listići?

18

59

Jeziva saobraćajka na auto-putu: Poginulo dijete u sudaru dva auta!

18

58

Centralne vijesti, 24.07.2026.

18

48

Minić posjetio višečlanu porodicu Pecikoza: Podrška kao veliko ohrabrenje

18

46

EU uvela nove sankcije Iranu: Na crnoj listi pet sudija i ključni čovjek hakerske grupe "Ašijane"

Trenutno na programu

17:30

Na ivici terena

sportski program

18:00

Narod priča

putopis

18:50

Marketing

marketing

19:00

ATV vijesti

informativni program vijesti

19:40

Marketing

marketing

19:42

Sport

sportski program

19:49

Marketing

marketing

Stanje na graničnim prelazima