Tramp: Ne vjerujem da Rusija i Kina učestvuju u sukobu u Iranu

Predsjednik SAD Donald Tramp naveo je da "ne vjeruje" da Rusija i Kina učestvuju u sukobu u Iranu.

Međutim, on je u objavi na "Trut sošl" upozorio Rusiju i Kinu da bi miješanje u sukob SAD i Irana "bilo veoma loše za njih".

Tramp je napomenuo da mu je predsjednik Kine Si Đinping tokom posljednjeg sastanka rekao da "ni u kakvim okolnostima ne bi dao ili prodao oružje Iranu", te da se to odnosi na sve kineske kompanije.

Američki lider dodao je da slanje oružja Teheranu "ne bi bilo u najboljem interesu Rusije i Kine".