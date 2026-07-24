Fico jasan: Slovačka nije i neće biti član "koalicije voljnih"

Autor:ATV redakcija
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Slovačka "nije bila, nije i neće biti" član "koalicije voljnih", izjavio je slovački premijer Robert Fico.
"Kao šef slovačke vlade, zvanično izjavljujem da Slovačka nije bila, nije i neće biti član "koalicije voljnih" koja podržava rat u Ukrajini", napisao je na svojoj Fejsbuk stranici (zabranjenoj u Rusiji).
Naglasio je da "nije učestvovao ni na jednom sastanku ovog vojnog kluba".
Premijer je izvjestio da je razgovarao sa francuskim ambasadorom u Slovačkoj u vezi sa trenutnom situacijom.
Diplomata je uvjerio Fica da je u pitanju nesporazum i da će diplomatska misija to javno potvrditi.
Fico je takođe ponovio da Slovačka ne pruža vojnu podršku Ukrajini i da samo pruža humanitarnu pomoć zemlji.
Informativni portal euBrief, povezan sa veb-sajtom Euraktiv, objavio je prethodno da se Slovačka navodno pridružila "koaliciji voljnih". Portal se pozivao na informacije dobijene od francuske ambasade u Slovačkoj.
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