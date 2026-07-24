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Fico jasan: Slovačka nije i neće biti član "koalicije voljnih"

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ATV redakcija
24.07.2026 17:15

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Руски предсједник Владимир Путин, лијево, гестикулира током састанка са словачким премијером Робертом Фицом у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Foto: Tanjug/AP/Pool/Ramil Sitdikov

Slovačka "nije bila, nije i neće biti" član "koalicije voljnih", izjavio je slovački premijer Robert Fico.

"Kao šef slovačke vlade, zvanično izjavljujem da Slovačka nije bila, nije i neće biti član "koalicije voljnih" koja podržava rat u Ukrajini", napisao je na svojoj Fejsbuk stranici (zabranjenoj u Rusiji).

Naglasio je da "nije učestvovao ni na jednom sastanku ovog vojnog kluba".

Premijer je izvjestio da je razgovarao sa francuskim ambasadorom u Slovačkoj u vezi sa trenutnom situacijom.

Diplomata je uvjerio Fica da je u pitanju nesporazum i da će diplomatska misija to javno potvrditi.

Fico je takođe ponovio da Slovačka ne pruža vojnu podršku Ukrajini i da samo pruža humanitarnu pomoć zemlji.

Informativni portal euBrief, povezan sa veb-sajtom Euraktiv, objavio je prethodno da se Slovačka navodno pridružila "koaliciji voljnih". Portal se pozivao na informacije dobijene od francuske ambasade u Slovačkoj.

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Slovačka

Robert Fico

Koalicija voljnih

Rusija

Ukrajina

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