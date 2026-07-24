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Horor na plaži! Turistu ugrizlo nepoznato stvorenje, hitno prevezen u bolnicu

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ATV redakcija
24.07.2026 17:05

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Плажа
Foto: pexels/Hary Neves

Na plaži u mestu Piopi , u italijanskoj regiji Kampanija, turista (55) iz Švajcarske zadobio je tešku povredu lista nakon što ga je ugrizla za sada neidentifikovana riba, zbog čega je hitno prebačen u bolnicu.

Muškarac je plivao svega nekoliko metara od obale kada ga je riba ugrizla za list noge, nanevši mu duboku ranu.

Izgubio je veliku količinu krvi, a prema pisanju lista Corriere della Sera, krvarenje je vjerovatno bilo dodatno pojačano jer je koristio lijekove za razređivanje krvi.

Spasioci su brzo reagovali i pružili mu prvu pomoć na plaži, nakon čega je prevezen u bolnicu, prenosi Tv Svizzera.

Još nije utvrđeno koja je vrsta ribe izazvala napad.

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Među glavnim sumnjivcima su riba okidač, poznata po snažnim vilicama i agresivnom ponašanju tokom ljetnje sezone razmnožavanja, kao i barakuda, vrsta sa oštrim zubima koja se poslednjih godina sve češće viđa u Sredozemnom moru.

Lokalne vlasti i stručnjaci pokušavaju da precizno utvrde koja je životinja odgovorna za incident.

Ovaj slučaj dolazi u trenutku kada je duž pojedinih obala Kampanije zabilježen porast prijava ujeda i uboda riba.

Italijanski mediji navode da je posljednjih nedjelja više kupača prijavilo lakše povrede nogu i članaka na obali Amalfi i na Sorentinskom poluostrvu.

Međutim, ti incidenti bili su znatno blaži i najvjerovatnije su ih izazvale manje ribe, koje nisu povezane sa ozbiljnom povredom švajcarskog turiste.

(telegraf)

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Italija

Plaža

Riba

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