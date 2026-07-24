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Iranski general šokirao tvrdnjom o oružju koje je SAD koristila u ratu!

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 16:04

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Ирански генерал шокирао тврдњом о оружју које је САД користила у рату!
Foto: U.S. Central Command via AP

Iranski general Abolfazl Šekarči rekao je da je Vašington upotrijebio svaku sposobnost, svako oružje i svaku prognozu koju je imao u zalihama za Treći svjetski rat kako bi se obračunao s Iranom.

Ove izjave su uslijedile dan prije nego što je američka vojska završila svoju 13. noć uzastopnih napada na Iran.

„Svako oružje koje je testirano u svijetu, ali nikada nije korišćeno ni u jednom ratu, korišćeno je protiv Islamske Republike Iran. Svaki komad oružja, svaka tehnologija, svaka sposobnost koja nije korišćena nijednom ni u jednom ratu, korišćena je u ratu protiv Islamske Republike Iran. Svaka sposobnost, svako oružje, svaka nepredviđena situacija koju su Amerikanci planirali i uskladištili za Treći svjetski rat, kako bi se sukobili s glavnim svjetskim silama, sve je to doneseno na bojno polje protiv Irana i sve je to korišćeno i raspoređeno“, rekao je iranski general.

Zbog višednevnih napada cijena nafte premašila je 100 dolara po barelu prvi put od maja, a razlog su i jemenski pobunjenici Huti koji su gađali saudijske brodove u Crvenom moru, prijeteći da će presjeći još jednu rutu za izvoz nafte koja je već ugušena efektivnim zatvaranjem Hormuškog moreuza.

Tramp je tvrdio da će svaka šteta na brodovima ili teretu u regionu biti plaćena zamrznutim iranskim sredstvima.

Takođe, zaprijetio je kako će iranski napad na svaki brod u Hormuškom moreuzu biti uzvraćen napadom na mostove i drugu civilnu infrastrukturu u Iranu, prenosi Kliks.

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Iran

Amerika

Hormuški moreuz

oružje

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