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Zaplijenjene četiri tone kokaina: Među uhapšenima državljanin Srbije

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 14:37

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

U Liberiji je zaplijenjeno skoro četiri tone kokaina vrijednog oko 317 milona dolara, koji je bio namijenjen tržištu Evrope. Među uhapšenima je i muškarac sa pasošem Srbije.

Ove informacije saopštio je generalni inspektor Liberijske nacionalne policije Gregori Kolman.

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"Uhapšena su dvojica, jedan sa pasošima Španije i Kolumbije, a drugi sa pasošem Srbije", naveo je Kolman.

U jednoj od najvećih akcija usmjerenoj na sprečavanje trgovine drogom u ovoj zapadnoafričkoj zemlji policija pronašla 3.971 kilogram kokaina u gradu Duazon, istočno od prijestonice Monrovije.

Prema njegovim riječima, potrebna je hemijska analiza i ispitivanje oznaka kako bi se identifikovala zemlja porijekla.

Video-snimak i slike koje je objavila policija prikazuju kuću punu kartonskih kutija i kofera umotanih u providnu foliju sa oznakama "Koko" i "Posejdon".

Krijumčari droge često koriste zemlje zapadne Afrike kao tranzitnu tačku za šverc velikih količina kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

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Prošlog mjeseca liberijske vlasti su zaplijenile 237,6 kilograma kokaina procijenjene ulične vrijednosti od 19 miliona dolara na Međunarodnom aerodromu "Roberts" u blizini Monrovije.

Ta pošiljka je stigla iz Sijera Leonea i bila je namijenjena tržištu Velike Britanije.

"Povezana je sa holandskim kokainskim kraljem Josom Leijdekersom", dodao je Kolman.

Kolman je rekao Rojtersu da policija nije utvrdila vezu između dva slučaja i da vjeruje da je kokain potekao iz različitih izvora.

(Srna)

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Tagovi :

zaplijenjena droga

Liberija

hapšenje

Državljanin Srbije

kokain

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