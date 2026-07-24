Zukan Helez pod lupom: Milioni na stimulacije, a vojnicima manji madraci

Revizija MO BiH otkrila nenamjensko trošenje novca, Zukan Helez pod lupom: Sporne stimulacije do 1.263 KM, skuplja reprezentacija i propusti u nabavkama za vojnike.

Isplaćivanje mjesečnih stimulacija zaposlenima i do 1.263 marke bez detaljnih obrazloženja, potrošnja više novca za reprezentaciju nego što je planirano, te propusti u nabavkama šljemova i madraca za vojnike, samo su neke od zamjerki koje su revizori otkrili češljajući finansijski izvještaj Ministarstva odbrane BiH za prošlu godinu, piše Glas Srpske.

Stimulacije bez detaljnih obrazloženja

Kancelarija za reviziju institucija BiH dala je Ministarstvu odbrane BiH, na čijem je čelu Zukan Helez, mišljenje sa rezervom o usklađenosti propisa za prošlu godinu, jer ova institucija nije preduzimala aktivnosti na usaglašavanju Pravilnika o unutrašnjem uređenju s odlukama Savjeta ministara BiH.

Na bruto plate i naknade armije zaposlenih u resoru odbrane potrošeno je prošle godine 258,23 miliona KM ili 99,32 odsto odobrenog budžeta. Od tog iznosa, na neto plate i naknade otišlo je 147,96 miliona, poreze i doprinose dodatnih više od 108 miliona, dok su stimulacije zaposlenih pojele 1,93 miliona maraka narodnog novca.

Kada je riječ o novčanim nagradama njima je prošle godine obradovano čak 3.904 zaposlena, za šta je potrošeno 180.915 KM više nego godinu ranije.

- Pojedinačne mjesečne neto isplate kretale su se u rasponu od 100 KM do 1.263 KM, dok su se pojedinačne godišnje isplate kretale u rasponu od 100 KM do 4.490 KM. Analizom sadržaja pojedinačnih rješenja o isplati možemo zaključiti kako su određena obrazloženja uopštena i ista za većinu zaposlenih, bez detalja - naveli su revizori.

Probijen limit za reprezentaciju

Resoru kojim rukovodi Helez izgleda je malo 300.000 KM za reprezentaciju, koliko im je pravilnikom utvrđen maksimalni godišnji iznos.

- Ukupni izdaci za reprezentaciju iznosili su 332.737 KM maraka. Prekoračenje planiranog iznosa za ove namjene ukazuje na slabosti u upravljanju troškovima, zbog čega je potrebno uspostaviti efikasnije mehanizme kontrole - savjetovali su revizori.

Sporna plaćena odsustva i putni troškovi

U Helezovom resoru utvrđeni su i propusti kod plaćenog odsustva, jer je Ministarstvo zaposlenima odobravalo korištenje do šest dana plaćenog odsustva godišnje radi zadovoljenja vjerskih, odnosno tradicijskih potreba, a ne dva dana kako je propisano zakonima.

U resoru odbrane nije se štedjelo ni na putovanju pa je tako za putne troškove spiskano 4,36 miliona maraka novca poreskih obveznika, usput čineći određene propuste jer su revizori utvrdili da u nekim slučajevima nije dostavljana sva dokumentacija potrebna za obračun putnih troškova koja se prilaže uz putni nalog.

Propusti kod nabavke šljemova i madraca

Propusti su utvrđeni i kod nabavki šljemova, madraca i hrane za pripadnike Oružanih snaga BiH.

Ministarstvo odbrane ugovor za nabavku šljemova sa izabranim ponuđačem nije potpisalo na vrijeme, dok je putem otvorenog postupka nabavilo vojničke madrace i deminerske trake, ali je u tenderskoj dokumentaciji izostavilo dimenzije madraca. Naime, nabavka je pokrenuta na osnovu referata čiji je sastavni dio bio i specifikacija kojom je predviđena nabavka 383 madraca dimenzija 190x80 centimetara.

Međutim, izabrani ponuđač je tek tokom realizacije ugovora definisao i isporučio dvije različite dimenzije madraca (200 komada 190x80 cm i 183 komada 180x80 cm).

- Nedostatak definisanih dimenzija u tenderskoj dokumentaciji ukazuje da nabavka nije izvršena u skladu sa stvarnim potrebama ugovornog organa koje su specificirane u referatu za pokretanje ugovaranja. Ovakav pristup može dovesti u pitanje poštovanje principa transparentnosti i jednakog tretmana ponuđača - naglasili su revizori.

Nabavka hrane

Propuste su revizori utvrdili i kod nabavke hrane za Oružane snage BiH, vrijedne 4,68 miliona KM. Od planiranog 31 lota, čak 18 je poništeno, jer ponude nisu ispunjavale uslove iz tenderske dokumentacije.

Revizori su upozorili da Ministarstvo odbrane kod ove nabavke nije precizno definisalo tehničke zahtjeve u vezi sa HACCP sertifikatima za hranu, voće i povrće.

- Nedovoljno precizno definisani tehnički zahtjevi u tenderskoj dokumentaciji mogu dovesti do različitog tumačenja uslova od strane ponuđača, što povećava rizik od nepravilne evaluacije ponuda, podnošenja žalbi i narušavanja principa transparentnosti i jednakog tretmana u postupcima javnih nabavki - navode revizori.

(Glas Srpske)