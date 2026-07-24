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Umrla majka Bena Afleka

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 16:42

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Foto: Youtube/Jimmy Kimmel Live

Kris En Boldt, majka Bena Afleka, preminula je nakon borbe sa rakom pankreasa.

Vijest o njenoj smrti objavljena je samo nekoliko nedjelja nakon što je glumac u jednom intervjuu rekao da je njegova 81-godišnja majka "veoma dobrog zdravlja".

Aflek je o majčinom stanju govorio početkom jula u podkastu "Fly on the Wall". Dok je opisivao svoju dugogodišnju borbu sa alkoholizmom, pomenuo je i svoju majku Kris En, bivšu učiteljicu.

- Moja mama ima 81 godinu i veoma je dobrog zdravlja - rekao je tada glumac.

U istom razgovoru Aflek je ispričao i ličnu priču iz 2001. godine, kada ga je majka odvezla na liječenje od zavisnosti. Prisetio se riječi koje su mu tada mnogo značile.

- Rekla mi je: 'Vidim te. Vidim ko si zapravo. Znam da si dobar čovjek i draga osoba. Ti si moj sin i volim te. Bićeš dobro, proći ćemo kroz ovo zajedno - ispričao je glumac.

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Kris En Boldt često se pojavljivala u javnosti uz Bena, njegovu tadašnju suprugu Dženifer Lopez i njihovu djecu. Bila je dio brojnih porodičnih događaja, a posebno se pamti njeno pojavljivanje na venčanju Bena i Dženifer Lopez u avgustu 2022. godine.

Neposredno prije ceremonije na Aflekovom imanju u Džordžiji doživela je nezgodu i prevezena je u bolnicu. Nakon što je dobila nekoliko šavova, puštena je kući i ipak je prisustvovala vjenčanju.

Aflekov otac Timoti takođe se liječio od raka i trenutno je u remisiji.

(telegraf)

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Ben Aflek

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