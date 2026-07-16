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Otkriven uzrok smrti Sema Nila

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 08:28

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Откривен узрок смрти Сема Нила
Foto: Tanjug / AP / Richard Shotwell

Novozelandski glumac Sem Nil, koji je preminuo u ponedjeljak u 79. godini u bolnici u Sidneju, umro je od upale pluća, potvrdio je njegov agent.

Zvijezda filmova „Park iz doba jure“ i serije „Piki Blajnders“ posljednjih godina liječio se od raka, ali ga u trenutku smrti više nije imao, saopštila je njegova porodica, koja je njegovu smrt ranije ove sedmice opisala kao „iznenadnu i neočekivanu“, piše Bi-Bi-Si.

Agent razjasnio uzrok smrti

Nilov dugogodišnji agent Filip Grenc u četvrtak je objavio saopštenje o uzroku smrti, nakon razgovora s glumčevom porodicom, a povod su bile, kako je rekao, „netačne informacije i potpune neistine“ u medijima.

U aprilu ove godine Nil je objavio da je u remisiji, nakon što mu je nekoliko godina ranije dijagnostikovan ne-Hočkinov limfom, vrsta raka krvi.

„Kao dugogodišnji zastupnik Sema Nila, razgovarao sam s njegovom porodicom i želim da razjasnim neke detalje za njegove obožavaoce. Sem je preminuo od upale pluća. Prije toga se hrabro borio i pobijedio limfom novom metodom liječenja, takozvanom CAR-T terapijom“, rekao je Grenc.

Grenc je dodao da je Nil tokom protekle godine snimio četiri projekta zaredom, koji će svi biti objavljeni u narednim mjesecima.

Privatni ispraćaj na Novom Zelandu

Nil, rođen u Sjevernoj Irskoj, a odrastao na Novom Zelandu, bio je „izuzetno povučen čovjek koji je mrzio galamu“, rekao je Grenc.

Dodao je da će mu porodica odati počast na privatnoj porodičnoj komemoraciji na njegovoj farmi na Novom Zelandu, na datum koji će naknadno biti određen.

„Želio bih da zahvalim svima koji su zaista bili bliski Semu što su poštovali njegovu privatnost s poštovanjem koje je zaslužio i koje je njegovim najbližima potrebno u ovom neizmijerno teškom periodu“, poručio je Grenc.

Memoari o borbi s rakom

U svojim memoarima iz 2023. godine, pod naslovom „Jesam li ti ikad ovo rekao?“, otkrio je detalje svoje dijagnoze i liječenja raka.

„Ne bojim se smrti. Ono što ne želim jeste da prestanem da živim, jer zaista uživam u životu.“

„Na to sam gledao kao na avanturu, prilično mračnu avanturu, ali ipak avanturu.“

Iza Nila je ostalo četvoro djece i osmoro unučadi, prenosi Indeks.

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Sem Nil

glumac

upala pluća

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