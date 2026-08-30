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Otkazan koncert Lepe Brene u Sjevernoj Makedoniji: Pjevačica se odmah oglasila

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 13:36

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Лепа Брена
Foto: Youtube/AmiG Show

Lepa Brena bila je prinuđena da odloži koncert koji je trebalo da održi juče u Krivoj Palanci, zbog iznenadnih i nepovoljnih vremenskih uslova.

Pjevačica se odmah oglasila putem svog zvaničnog Instagram profila i obavijestila publiku o promjeni plana.

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- Zbog iznenadnih i nepovoljnih vremenskih uslova, večerašnji koncert u Krivoj Palanci nažalost je odložen - podijelila je pjevačica sa svojim pratiocima.

Ipak, njeni fanovi neće morati dugo da čekaju na koncert. Kako je pjevačica navela, nastup je pomjeren za večeras, 30. avgust, na istoj lokaciji.

Brena se zahvalila publici na razumijevanju i strpljenju, uz obećanje da će im prirediti nezaboravan provod.

- Hvala Vam na razumijevanju i strpljenju. Vidimo se sutra! Obećavam lud provod! - poručila je Brena u svojoj objavi.

Inače, Lepa Brena je nedavno doživjela peh na bini u Budvi, kada je tokom nastupa pala, nakon čega joj je ukazana pomoć.

Više puta lomila ruke i noge

Podsjetimo, jugoslovenska zvijezda Lepa Brena nedavno se u jednom podkastu osvrnula na teške povrede koje je pretrpjela tokom godina, uključujući slomljene ruke i noge.

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Pjevačica je priznala da su gotovo svi njeni ekstremiteti pretrpjeli višestruke lomove, naglašavajući koliko je tijelo bilo izloženo velikim naporima i opterećenjima.

- Joga mi je puno pomogla, jer sam se ja polomila. Ja sam polomila i lijevu i desnu nogu i desnu i lijevu ruku. Ja sam se sva polomila i to po nekoliko puta - rekla je Brena u "Vostcastu".

(Telegraf.rs)

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Lepa Brena

Pjevačica

koncert

otkazan koncert Lepe Brene

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