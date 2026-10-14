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Djevojka pala sa drugog sprata zgrade u Novom Pazaru

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14.10.2026 20:48

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Дјевојка пала са другог спрата зграде у Новом Пазару
Foto: RTS

U poslijepodnevnim časovima, devojka pala sa drugog sprata Lučne zgrade u Novom Pazaru i hitno je prevezena u bolnicu. Njeno zdravstveno stanje za sada nije poznato, a okolnosti pada se utvrđuju.

U pomoć su joj odmah pritrčali građani koji su se nalazili u neposrednoj blizini, a na lice mjesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći, policije i vatrogasaca.

Djevojka je hitno prebačena u Opštu bolnicu Novi Pazar, a za sada nema zvaničnih informacija o njenom trenutnom zdravstvenom stanju.

Više detalja o okolnostima pod kojima je došlo do pada biće poznato nakon završetka uviđaja.

(RTS)

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Novi Pazar

pad sa zgrade

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