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Uhapšeno sedam pripadnika organizovane kriminalne grupe

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14.10.2026 10:50

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Sedam pripadnika organizovane kriminalne grupa uhapšeno je u Beogradu i Požarevcu, a sumnjiče se za otmice i likvidacije u ova dva grada.

Uhapšeni su R.Đ, M.I, A.S, A.S, P.M, i S.D. iz Beograda, te N.Ž. iz Požarevca.

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Na teret im se stavlja ubistvo Milana Stokovića na području Požarevca, koji je na današnji dan prošle godine otet, te ubistvo Živka Bakića u januaru na području Beograda, saopšteno je iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Osumnjičeni se terete za krivična djela teško ubistvo, otmica, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge.

Krivičnom prijavom obuhvaćena su i lica A.N. koje je u pritvoru u Beogradu, M.S. koje je u zatvoru u Sjevernoj Makedoniji, te A.B. koje je u pritvoru u Grčkoj.

Među njima je i D.T. koji je u pritvoru u Belgiji, te lice S.P. koje je u bjekstvu.

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Sva lica će uz krivičnu prijavu biti sprovedena u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nakon čega će biti saslušana.

(Srna)

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hapšenje

Beograd

Srbija

kriminalna grupa

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