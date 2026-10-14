Uhapšeno sedam pripadnika organizovane kriminalne grupe

Autor:ATV redakcija
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Sedam pripadnika organizovane kriminalne grupa uhapšeno je u Beogradu i Požarevcu, a sumnjiče se za otmice i likvidacije u ova dva grada.
Uhapšeni su R.Đ, M.I, A.S, A.S, P.M, i S.D. iz Beograda, te N.Ž. iz Požarevca.
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Na teret im se stavlja ubistvo Milana Stokovića na području Požarevca, koji je na današnji dan prošle godine otet, te ubistvo Živka Bakića u januaru na području Beograda, saopšteno je iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.
Osumnjičeni se terete za krivična djela teško ubistvo, otmica, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge.
Krivičnom prijavom obuhvaćena su i lica A.N. koje je u pritvoru u Beogradu, M.S. koje je u zatvoru u Sjevernoj Makedoniji, te A.B. koje je u pritvoru u Grčkoj.
Među njima je i D.T. koji je u pritvoru u Belgiji, te lice S.P. koje je u bjekstvu.
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Sva lica će uz krivičnu prijavu biti sprovedena u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nakon čega će biti saslušana.
(Srna)
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