Uhapšeno sedam pripadnika organizovane kriminalne grupe

Sedam pripadnika organizovane kriminalne grupa uhapšeno je u Beogradu i Požarevcu, a sumnjiče se za otmice i likvidacije u ova dva grada.

Uhapšeni su R.Đ, M.I, A.S, A.S, P.M, i S.D. iz Beograda, te N.Ž. iz Požarevca.

Republika Srpska Kolege iz "Zotovića" se oprostile od Gorana Talića: Bio je pokretač i najvažnija karika

Na teret im se stavlja ubistvo Milana Stokovića na području Požarevca, koji je na današnji dan prošle godine otet, te ubistvo Živka Bakića u januaru na području Beograda, saopšteno je iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Osumnjičeni se terete za krivična djela teško ubistvo, otmica, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge.

Krivičnom prijavom obuhvaćena su i lica A.N. koje je u pritvoru u Beogradu, M.S. koje je u zatvoru u Sjevernoj Makedoniji, te A.B. koje je u pritvoru u Grčkoj.

Među njima je i D.T. koji je u pritvoru u Belgiji, te lice S.P. koje je u bjekstvu.

Gradovi i opštine Učenici evakuisani, nastava otkazana: Stigla dojava o bombi u školi

Sva lica će uz krivičnu prijavu biti sprovedena u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nakon čega će biti saslušana.

(Srna)

