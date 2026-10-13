Profesor Vladimir Vuletić pronađen mrtav

Kako je potvrđeno Kuriru, Vuletić je nađen mrtav u sauni svog stana nakon što se danima nije javljao na telefon.

Kako kažu - pronađen je mrtav juče oko 15.40 časova u sauni koja se nalazi u njegovom stanu, u Ulici Vladana Desnice na Mirijevu, nakon što su četvorica mladića obila vrata prostorije jer se danima nije javljao na telefon.

Slučaj je prijavljen je policiji juče popodne, kada su četvorica mladića došla do stana profesora Vuletića zabrinuti jer se već tri dana nikome nije javljao.

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Oni su policiji rekli da su imali ključ od stana.

Nakon što su ušli unutra i popeli se na sprat na kom se nalazi sauna, shvatili su da su vrata saune zaključana sa unutrašnje strane ili zaglavljena.

Posljednja objava Vuletića

On je bio veoma aktivan na društvenim mrežama, a njegova posljednja objava izazvala je dosta reakcija.

"…da ću u po reči stati, da se neću osvrtati…nikada…", je posljednja objava Vuletića u kojoj je citirao stih pjesme Đorđa Balaševića.

Ko je bio Vladimir Vuletić?

Vladimir Vuletić je srpski pravnik, univerzitetski profesor i nekadašnji funkcioner Fudbalskog kluba Partizan. Rođen je u Šapcu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu diplomirao je 2001. godine kao najbolji student generacije.

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Akademsku karijeru izgradio je na Pravnom fakultetu u Beogradu, gdje se bavi pravnom istorijom i rimskim pravom. Široj javnosti postao je poznat i po angažmanu u FK Partizan, gdje je u decembru 2014. izabran za predsjednika Nadzornog odbora, a potom obavljao funkciju potpredsjednika kluba. Sa te funkcije povukao se 9. februara 2021. godine.

Vuletić je bio prisutan i u javnom i političkom životu Srbije, gdje je učestvovao u medijskim debatama o društvenim i političkim temama.