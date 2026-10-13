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U centru Kraljeva izbio požar, dvije osobe povrijeđene

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13.10.2026 07:20

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Ватрогасци, Србија
Foto: MUP Republike Srbije

U stambenoj zgradi u centru Kraljeva jutros je izbio požar, a dvije osobe su se nagutale dima i vozilom Hitne pomoći prevezene su do bolnice, javio je RTS.

Gori stan na posljednjem spratu zgrade u Ulici cara Dušana u centru Kraljeva.

Tri vatrogasno-spasilačke ekipe su na terenu.

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Očekuje se da požar uskoro bude lokalizovan.

Za sada nije poznat uzrok požara.

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požar

Srbija

Kraljevo

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