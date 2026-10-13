U centru Kraljeva izbio požar, dvije osobe povrijeđene

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U stambenoj zgradi u centru Kraljeva jutros je izbio požar, a dvije osobe su se nagutale dima i vozilom Hitne pomoći prevezene su do bolnice, javio je RTS.

Gori stan na posljednjem spratu zgrade u Ulici cara Dušana u centru Kraljeva. Tri vatrogasno-spasilačke ekipe su na terenu. Svijet Tragedija: Radnici pronađeni mrtvi u rezervoaru za vodu Očekuje se da požar uskoro bude lokalizovan. Za sada nije poznat uzrok požara.

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