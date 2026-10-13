Dres Majkla Džordana prodat za 14 miliona dolara

Dres koji je bivši američki košarkaš Majkl Džordan nosio i potpisao tokom finalne serije NBA lige 1998. godine prodat je za 14 miliona dolara investitoru u nekretnine iz Majamija Ronu Firmanu.

Riječ je o najvišoj cijeni ikada plaćenoj za sportske memorabilije iz košarke, a rekord drži dres bejzbol igrača Bejb Ruta, prodat 2024. godine za 24,12 miliona dolara, saopštila je aukcijska kuća "Hunt Auctions".

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Džordan je crveni dres nosio na drugoj utakmici finalne serije protiv "Jute džez" 5. juna 1998. godine, kada su "Čikago bulsi" pobijedili i izjednačili rezultat u seriji na 1:1, a potom osvojili titulu pobjedom u šest utakmica.

To je ujedno bio šesti i posljednji šampionski trofej Džordana u karijeri, prenosi agencija AP.

Predsjednik aukcijske kuće Dejvid Hant izjavio je da je značaj Majkla Džordana na tržištu sportskih kolekcionarskih predmeta dostigao nivo karakterističan za čuvena umjetnička djela.

Dresovi koje je Džordan nosio u finalnoj seriji 1998. godine već su dostizali višemilionske iznose, pa je tako dres sa prve utakmice prodat 2022. godine za oko 10,1 milion dolara, a sa treće utakmice prošlog mjeseca dostigao 12,3 miliona dolara.

U saopštenju aukcijske kuće navedeno je da je dres prvobitno kupljen od "Čikago bulsa" 2003. godine, a od tada je samo jednom promijenio vlasnika.

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Veliko interesovanje kolekcionara vlada i za druge iz Džordanove posljednje sezone u Čikagu.

Patike koje je nosio na drugoj utakmici finala protiv "Jute" prodate su 2023. godine na aukciji kuće "Sotbi" za 2,2 miliona dolara, što je tada predstavljalo rekord za najskuplje prodate patike.

(Srna)