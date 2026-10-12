Ivanović zagolicao maštu navijača: Hauard na meti Zenita, sprema se veliki transfer

Informacija da se Markus Hauard nalazi na meti Zenita odjeknula je u evropskim košarkaškim krugovima, a sve su glasnije spekulacije o mogućem odlasku sjajnog šutera iz Baskonije.

Hauard se, prema dostupnim navodima, više ne nalazi u ozbiljnim planovima španskog kluba, pa se sve češće govori o rastanku dvije strane.

Eventualni transfer u Sankt Peterburg značio bi i ponovnu saradnju sa Duškom Ivanovićem, crnogorskim stručnjakom pod čijim je vođstvom Hauard pružao odlične partije upravo u Baskoniji.

Ivanović je pomalo tajanstveno govorio o mogućnosti da američki košarkaš pojača Zenit, ne potvrđujući da su pregovori u toku.

„Hauard? Svaki dobar igrač izaziva određeno interesovanje na tržištu. To važi za svakog igrača. A on je dobar igrač, pa interesovanje za njega postoji“, poručio je Ivanović.

Ostaje da se vidi da li će interesovanje Zenita prerasti u konkretnu ponudu i da li će Hauard ponovo sarađivati sa trenerom pod čijim je vođstvom ostavio zapažen trag u evropskoj košarci.

(B92)