ABA liga: Poraz Igokee u Laktašima

Autor:ATV redakcija
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Košarkaši Igokee doživjeli su neugodan poraz od ekipe čačanskog Borca koji su Laktašima slavili 94:83 u utakmici 3. kola ABA lige.
Čačani su od početka utakmice držali konce igre u svojim rukama, a posebno su se istakli Kalil Spir koji je ubacio 22 poena, te Entoni Roj sa 20 i Uroš Čarapić sa 15 poena.
Na drugoj strani Petar Kovačević je predvodio Igokeinu listu strijelaca sa 16 poena.
Za košarkaše Igokee nema predaha i već za tri dana ih očekuje gostovanje Albi u Berlinu u drugom kolu FIBA Lige šampiona.
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