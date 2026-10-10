ABA liga: Poraz Igokee u Laktašima

Košarkaši Igokee doživjeli su neugodan poraz od ekipe čačanskog Borca koji su Laktašima slavili 94:83 u utakmici 3. kola ABA lige.

Čačani su od početka utakmice držali konce igre u svojim rukama, a posebno su se istakli Kalil Spir koji je ubacio 22 poena, te Entoni Roj sa 20 i Uroš Čarapić sa 15 poena.

Na drugoj strani Petar Kovačević je predvodio Igokeinu listu strijelaca sa 16 poena.

Za košarkaše Igokee nema predaha i već za tri dana ih očekuje gostovanje Albi u Berlinu u drugom kolu FIBA Lige šampiona.