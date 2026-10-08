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Užas pred utakmicu: Propao lift, pet košarkaša povrijeđeno

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08.10.2026 16:28

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Ужас пред утакмицу: Пропао лифт, пет кошаркаша повријеђено
Foto: Unsplash

Neobična i veoma neprijatna situacija dogodila se pred utakmicu FIBA Evropa kupa između Esenler Erokspora i Gencea.

Azerbejdžanski tim je u Istanbul stigao na gostovanje, ali je pred sam meč doživio incident u hotelu koji je ostavio posljedice na petoricu igrača.

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Trener Milan Knežević je poslije utakmice rekao da je pet njegovih košarkaša povrijeđeno kada je lift u hotelu propao sa visine od oko tri sprata. Srpski stručnjak je zbog toga kritkovao FIBA, koja nakon svega što se desilo nije htjela da odloži utakmicu.

"Nisam iznenađen večerašnjim konačnim rezultatom protiv Erokspora, s obzirom na to da je pet naših igrača povrijeđeno pri padu lifta u hotelu u kojem smo odsjeli - istom onom jeftinom hotelu koji nam je osigurao Erokspor. Moji su momci bili u liftu koji je propao s visine od tri sprata i prava je sreća što nisu zadobili povrede koje bi im ugrozile karijere", rekao je ovaj srpski stručnjak.

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Gence je potom od FIBA tražio da se utakmica pomjeri zbog situacije u kojoj se ekipa našla, ali je zahtjev odbijen. Knežević je zbog toga u objavi na društvenim mrežama posebno prozvao evropsku košarkašku organizaciju.

"Ah, i hvala FIBA što je ignorisala naš zahtjev za odlaganjem utakmice u situaciji kad nam je nedostajalo igrača. Stvarno ste sjajni", poručio je.

Utakmica je na kraju odigrana, a Gence je doživio težak poraz od Erokspora rezultatom 92:63. Turski klub je već na poluvremenu imao 15 poena prednosti, pošto je na veliki odmor otišao sa 45:30, a u nastavku je razlika samo rasla.

Gence je u Istanbulu imao 12 prijavljenih igrača, ali je na parket izašlo njih 10.

Za Gence je tako evropska sezona počela porazom, ali je rezultat utakmice ostao u senci događaja koji se dogodio pre izlaska ekipa na teren.

(Sportinjo)

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Tagovi :

košarka

Lift

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