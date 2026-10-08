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Jusuf Nurkić van terena najmanje četiri sedmice

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08.10.2026 09:06

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Јусуф Нуркић ван терена најмање четири седмице
Foto: FIBA

Jusuf Nurkić neće biti spreman za početak nove NBA sezone.

Juta Džez saopštila je da je iskusni centar zadobio djelimično pucanje plantarne ploče drugog prsta desnog stopala, zbog čega će sa terena odsustvovati najmanje četiri sedmice.

Nurkić se povrijedio 4. oktobra u predsezonskoj utakmici protiv Denver Nagetsa, odigranoj u Boulderu. U svom jedinom nastupu u predsezoni na parketu je proveo 11 minuta, a susret je završio sa četiri poena, pet skokova i četiri asistencije.

Ljekarski tim Jute ponovo će procijeniti njegovo stanje za četiri sedmice. To znači da će Nurkić sigurno propustiti početak regularne sezone i prve utakmice nove NBA sezone.

Povreda je tako privremeno poremetila planove Jute u reketu. Nurkić (32) je nakon dobre prošle sezone potpisao dvogodišnje produženje ugovora sa klubom iz Solt Lejk Sitija.

Prošle sezone bio je u početnoj petorci na 36 od ukupno 41 utakmice, uz prosjek od 10,9 poena, 10,4 skoka i 4,8 asistencija po meču.

Tokom NBA karijere odigrao je 651 utakmicu, nastupajući za Portland Trejl Blejzerse, Finiks Sanse, Denver Nagetse i Šarlot Hornetse.

U NBA ligu stigao je 2014. godine kao 16. izbor na draftu, nakon što je prethodno igrao u dresu Cedevite u Evroligi i Evrokupu.

Juta do početka regularne sezone ima još dvije pripremne utakmice, u kojima će trener pokušati da pronađe nova rješenja u rotaciji.

Džezeri sezonu otvaraju 21. oktobra gostovanjem kod Memfis Grizlisa, a prema trenutnim informacijama, Nurkić će taj susret sigurno propustiti.

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Jusuf Nurkić

NBA

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