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Obradović dobija pojačanje

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05.10.2026 21:44

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Обрадовић добија појачање
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Mustafa Fal oporavio se od povrede i biće spreman za duel Panatinaikosa protiv Fenerbahčea u Evroligi.

Povratak francuskog centra proširiće izbor Željka Obradovića i donijeti dodatnu čvrstinu u reketu.

Atinski tim je početak sezone dočekao sa brojnim kadrovskim problemima, zbog čega je stručni štab morao da prilagođava rotaciju. Falov povratak zato predstavlja značajnu vijest pred zahtjevnu utakmicu sa istanbulskim klubom.

Francuz svojim fizičkim karakteristikama može da doprinese zaštiti obruča i kontroli skoka. Njegovo prisustvo otežava protivničkim bekovima završavanje akcija u reketu, dok saigračima pruža oslonac u odbrani protiv visokih igrača.

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Važnu ulogu mogao bi da ima i na drugoj strani terena. Pored završavanja akcija iz neposredne blizine koša, Fal ume da razigra saigrače iz reketa, a čvrstim blokovima otvara prostor bekovima za prodor ili šut.

Ipak, poslije pauze ostaje da se vidi koliko će minuta dobiti i koliko brzo će uhvatiti takmičarski ritam. Sama činjenica da će biti na raspolaganju daje Obradoviću više mogućnosti za prilagođavanje igre protiv Fenerbahčea.

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Željko Obradović

KK Panatinaikos

košarka

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