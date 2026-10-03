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Luka Dončić se obratio sudu u Hagu

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03.10.2026 13:35

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Лука Дончић
Foto: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Luka Dončić ponovo je u Los Anđelesu, gdje sa ekipom Los Anđeles Lejkersa radi na pripremama za novu NBA sezonu i pokušaju da osvoji šampionski prsten. Ipak, dok se na terenu fokusira na sportske ciljeve, van njega i dalje traje složena porodična situacija.

Slovenački košarkaš nastoji da njegove kćerke, Gabrijela i Olivija, žive sa njim u Sjedinjenim Američkim Državama.

Na šta se Dončić pozvao u pravnom postupku?

Tim povodom obratio se sudu u Hagu i podnio zahtjev zasnovan na Haškoj konvenciji, tražeći da se pitanje boravka djece rješi u skladu sa njegovim pravom da bude aktivno uključen u njihovo odrastanje.

Kako navodi "Atletik", Dončić se pozvao na odredbe Haške konvencije kako bi zatražio da njegove kćerke borave u SAD, a ne u Sloveniji.

"Ništa mi nije važnije u životu od mojih kćerki. Uradiću sve što mogu da se postaram da oba roditelja budu prisutna u njihovom životu", piše Atletik.

Kako je počeo spor Dončića i Anamarije Goltes?

Dončić i Anamarija Goltes bili su vjereni od 2023. godine, ali do planiranog vjenčanja nije došlo. Njihova veza je okončana, nakon čega je uslijedio pravni spor koji još nije završen.

Goltes je prethodno u Los Anđelesu pokrenula postupak u vezi sa izdržavanjem djece, ali je zahtjev kasnije povukla preko svojih advokata.

Postupak je potom nastavljen u Sloveniji. Dončić je, prema navodima iz teksta, tokom boravka u domovini provodio značajan dio vremena sa svojim kćerkama — Gabrijelom, rođenom u novembru 2023. godine, i Olivijom, koja je rođena u decembru 2025.

Ipak, uprkos vremenu koje je provodio sa djecom, Dončić i njegova bivša partnerka nisu uspjeli da postignu dogovor van sudskog postupka, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Luka Dončić

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