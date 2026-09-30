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Obradović pobjesnio na igrača, pa dobio utakmicu karijere!

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30.09.2026 22:12

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Обрадовић побјеснио на играча, па добио утакмицу каријере!
Foto: X

Košarkaši Panatinaikosa grabe ka pobjedi u drugom kolu Evrolige protiv Asvela, gde su na poluvremenu riješili pitanje pobjednika. Odličnu partiju je imao Lefters Mancukas, a, za to je zaslužan Željko Obradović.

Legendarni trener, najtrofejniji u Evroligi, ovog leta je preuzeo Panatinaikos ponovo u svojoj karijeri i krenuo je u lov na svoju desetu titulu u Evroligi.

On je dao šansu Mancukasu protiv Asvela, ali nije bio nimalo zadovoljan jednom situacijom u prvoj dionici. Mancukas je promašio šut, a onda je preskočio otvoren šut i dodao je, što je naljutilo Željka.

Imao je štošta da mu kaže legendarni trener, a kritika je urodila plodom. Mancukas više nije promašio, dok je postavio i rekord karijere već u prvom poluvremenu.

On je poslije 20 minuta košarke (igrao je 13 i po) postigao 16 poena i tako je donio svom Panatinaikosu veliku prednost.

(Telegraf)

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Tagovi :

Željko Obradović

košarka

KK Panatinaikos

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